Alcaraz y Sabalenka juntos por primera vez

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka. Los campeones del US Open 2025. Ambos, con todo merecimiento después de dominar con absoluta superioridad desde primera ronda hasta la final. Solo un set cedido en cada uno de sus caminos, para levantar el sexto (Alcaraz) y el cuarto (Sabalenka) Grand Slam de sus carreras.

Los dos son también los actuales líderes del tenis mundial masculino y femenino, después de que Carlitos recuperara la condición de número uno al superar a Jannik Sinner en la gran final. Son sin duda, las dos grandes atracciones del momento en el tenis, no solo por su juego, sino por su carisma y su energía con la gente.

El español y la bielorrusa traspasan las pistas de tenis y son un fenómeno mundial también para las marcas.

Desde 2023 que tanto Alcaraz como Sabalenka se mueven en lo más alto del mundo del tenis, sin haber coincidido hasta el momento como campeones en un mismo torneo.

UNA COINCIDENCIA TOTAL

Cerca estuvieron de conseguirlo este mismo año en Roland Garros, pero a Sabalenka se le escapó la final ante Coco Gauff. Ni en las dos coronas de Australia, ni tampoco en la del pasado año en el US Open, pudo coincidir con el tenista de El Palmar, con quien ha dejado ya ver en alguna ocasión que comparte buena relación.

Raro era ver que no habían coincidido todavía una sola vez compartiendo el título de campeones en un gran torneo, aunque si lo hicieron en el Mutua Madrid Open de 2023, consiguiendo su segunda corona en la capital española por ambos lados.

Pero más allá del triunfo en Nueva York, Alcaraz y Sabalenka también comparten una fecha muy especial, la de su aniversario. El 5 de mayo es el día en el que cumplen años los dos actuales números uno del mundo, en una coincidencia curiosa entre los don líderes del deporte rey de la raqueta.