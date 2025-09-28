Alcaraz - Ruud: a qué hora y dónde ver las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online

Carlos Alcaraz se enfrenta a Casper Ruud este lunes 29 de septiembre en las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Olvidadas las molestias en su tobillo izquierdo, el murciano recuperó la mejor versión en cuartos de final ante Brandon Nakashima en un partido donde sus incontables trucos de magia amenizaron un duelo sin mucha historia. Cuando no eran dejadas milimétricas eran golpes teledirigidos; sea como fuere, el murciano quiso poner fin al sufrimiento más pronto que tarde con una victoria de autoridad.

Superada la barrera de los cuartos de final, en semifinales de Tokio ya espera Casper Ruud, quien venció 6-3, 6-2 al australiano Aleksandar Vukic. El noruego será una prueba de mucho más nivel para Carlos, que espera poder seguir con el nivel mostrado este domingo para certificar su billete para la final del ATP en la ciudad nipona.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Ruud en el ATP 500 de Tokio 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud, correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025, tendrá lugar este lunes 29 de septiembre.

El encuentro se disputará en el segundo turno de la Pista Central, por lo que dará comienzo no antes de las 11:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Ruud del ATP 500 de Tokio 2025 hoy por TV y online?

En España, todos los partidos del ATP 500 de Tokio 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Tokio 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.