En directo
TENIS
Alcaraz - Ruud en vivo: última hora y resultado de los octavos de Indian Wells en directo
Sigue en directo el partido de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud de los octavos de final de Indian Wells 2026.
ALCARAZ 5 - 4 RUUD | 2º SET
Sin problemas otra vez Alcaraz con el saque. Ojo que resta para ganar
ALCARAZ 4 - 4 RUUD | 2º SET [1-0]
Aguanta de nuevo Ruud al saque. Cerca estuvo Alcaraz con el 30 - 30 pero está sacando bien el noruego.
ALCARAZ 4 - 3 RUUD | 2º SET [1-0]
Saque para Alcaraz aunque lo tuvo que luchar esta vez. Es otro Ruud y se ve obligado a sacar el primer grito de "Vamos" el murciano. Hora de partido
ALCARAZ 3 - 3 RUUD | 2º SET [1-0]
¡Despierta Ruud! En blanco responde el noruego que ha soltado el brazo
ALCARAZ 3 - 2 RUUD | 2º SET [1-0]
Poco partido va a haber si Alcaraz no pierde un solo punto al saque. Otra vez en blanco
ALCARAZ 2 - 2 RUUD | 2º SET [1-0]
Sólido de nuevo Ruud al saque en este segundo juego. El más fácil para él hasta el momento. Veremos si hay partido.
ALCARAZ 2 - 1 RUUD | 2º SET [1-0]
Al resto, imposible. Los de Alcaraz hoy es todavía más increíble que lo de normal.
17/17 en puntos con primero y nuevo juego en blanco. Así, poco pueden hacer sus rivales.
ALCARAZ 1 - 1 RUUD | 2º SET [1-0]
Bien Ruud en este inicio de segundo set. Importante poder salvar este primer saque. Le anima el público
ALCARAZ 1 - 0 RUUD | 2º SET [1-0]
Hace lo que quiere Alcaraz. Es una escándalo su nivel en el día de hoy. Poco que decir Ruud
ALCARAZ 6 - 1 RUUD | 1er SET
Nueva rotura y set ya para Alcaraz que está firmando un partido perfecto, ayudado también por un Ruud que está cometiendo demasiados fallos.
Versión incontestable del número uno que se encamina a los cuartos.
