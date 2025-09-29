En Directo
Tenis
Alcaraz - Ruud, en directo: ATP 500 de Tokio hoy en vivo
Sigue en directo el duelo de semifinales del ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud
Carlos Alcaraz se mide al noruego Casper Ruud en las semifinales del ATP de Tokio.
ALCARAZ* 2-2 RUUD | 1ER SET (0-0)
40-30
Buscaba atacar con la cortada Alcaraz pero se escapa ancha
ALCARAZ* 2-2 RUUD | 1ER SET (0-0)
30-30
Se escapa por muy poco el resto de Alcaraz
ALCARAZ* 2-2 RUUD | 1ER SET (0-0)
0-30
Se aprovecha Alcara< ahora del saque blando de Ruud.
ALCARAZ 2-2 RUUD | 1ER SET (0-0)
Ace para sellar el juego del murciano
ALCARAZ 1-2 *RUUD | 1ER SET (0-0)
40-30
Globazo de Alcaraz que se saca otra situación complicada con un golpe de magia.
ALCARAZ 1-2 *RUUD | 1ER SET (0-0)
30-30
Ahora quien falla es Ruud.
ALCARAZ 1-2 *RUUD | 1ER SET (0-0)
15-30
Falla otra vez Alcaraz, que suma ya siete errores no forzados
ALCARAZ 1-2 RUUD | 1ER SET (0-0)
15-15
Ha empezado peligroso Ruud ante un Alcaraz algo irregular.
ALCARAZ 1-2 RUUD | 1ER SET (0-0)
Serio Casper Ruud con el servicio. No se deja de momento asustar por el murciano.
ALCARAZ 1-1 RUUD | 1ER SET (0-0)
Segundo juego y primer truco de magia de Carlos. La volea se convierte en una dejada con efecto a la que no puede llegar Ruud. Juego para el murciano, 1-1.
