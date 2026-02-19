Alcaraz - Rublev: a qué hora y dónde ver las semifinales del ATP 500 de Doha por TV y en directo

Carlos Alcaraz está un paso más cerca de hacer historia en el ATP 500 de Doha. En cuartos de final del torneo qatarí, el número uno del mundo impuso su dominio contra el ruso Karen Khachanov en un partido que no tuvo mucha historia, pero que permitió al murciano seguir avanzando de rondas sin detenerse. En semifinales espera Andrey Rublev, un hueso duro de roer que será la antesala a su más que esperada final contra Jannik Sinner.

Un día más, Carlos Alcaraz no demostró apenas fisuras en Doha. Su camino por el torneo qatarí hasta siendo prácticamente un trámite, algo que está permitiendo al murciano descansar para no llegar con excesiva fatiga a la parte final de la competición. Karen Khachanov sufrió en cuartos de final el poderío del murciano, que fue de menos a más hasta terminar barriendo al ruso en dos sets.

Alcaraz, en el ATP 500 de Doha / Europa Press

Superada su prueba de cuartos contra el ruso, en semifinales aparece un compatriota de su última víctima: Andrey Rublev. El número 14 del ranking ATP viene en un gran estado de forma en este ATP 500 de Doha y no ha perdido ningún set en sus tres partidos disputados hasta la fecha. La victoria contra Tsitsipas en cuartos fue un buen indicativo de que el ruso es alguien a tener en cuenta, algo que Alcaraz debe tener en mente si quiere llegar a la última ronda del torneo qatarí.

En el caso de superar al ruso Rublev, en la final del torneo de Doha esperaría el vencedor del duelo entre Jakub Mensik y Jannik Sinner. El italiano, número dos del mundo, parte como claro favorito para llegar a la final y sumar un nuevo episodio a su ya extensa rivalidad con Alcaraz en suelo qatarí. El partido final se disputará este sábado 21 de febrero.

¿Horario y dónde ver a Carlos Alcaraz en su próximo partido contra Andrey Rublev en el ATP de Doha?

Carlos Alcaraz jugará contra Andrey Rublev en las semifinales del ATP 500 de Doha este viernes 20 de febrero en el primer turno de la tarde de la Pista Central del Khalifa International Complex, sobre las 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver por televisión el partido de Carlos Alcaraz contra Andrey Rublev en el ATP de Doha?

En España, el partido de semifinales entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev en el ATP de Doha se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá en exclusiva todos los partidos del murciano en el torneo qatarí.