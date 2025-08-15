Alcaraz - Rublev: horario y dónde ver hoy los cuartos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Andrey Rublev hoy viernes 15 de agosto en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

A pesar de su difícil estreno ante Dzumhur (6-1, 2-6 y 6-3), ante quién cedió la primera y hasta ahora única manga en lo que llevamos de torneo, Alcaraz avanza en firme en busca de un título que todavía no figura en su palmarés. Tras deshacerse de Medjedovic (6-4 y 6-4) y de Nardi (6-1 y 6-4), el de El Palmar se encuentra a tres pasos de conseguir su objetivo.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati será Andrey Rublev, el número 11 del ranking ATP. El ruso, que ya venía de ofrecer una gran versión en Wimbledon, ha eliminado a Tien, Popyrin y Comesaña en su camino a cuartos.

Alcaraz y Rublev se han visto las caras hasta en cuatro ocasiones hasta la fecha, y por el momento la balanza se inclina a favor del murciano (3-1). El último precedente entre ambos tenistas tuvo lugar en los octavos de final de Wimbledon, dónde el ruso llegó a poner contra las cuerdas al número 2 del mundo.

Alcaraz y Rublev se saludan tras su último enfrentamiento / DANIEL HAMBURY

En caso de acceder a la siguiente ronda, el destino más probable de Alcaraz es enfrentarse a los dos otros integrantes del 'Big Three'. Zverev, número 3 del mundo, se postula como su rival más probable en semifinales y, salvo sorpresa, Sinner defenderá su condición de vigente campeón en la gran final.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Rublev en el Masters de Cincinnati 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev, correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, tendrá lugar hoy viernes 15 de agosto.

El encuentro se disputará en el primer turno vespertino de la P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center, por lo que dará comienzo no antes de las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Rublev de cuartos del Masters de Cincinnati 2025 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del torneo de Cincinnati con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.