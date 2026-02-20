Alcaraz - Rublev en directo: Semifinales del ATP 500 de Doha hoy en vivo

Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev correspondientes a las semifinales del torneo ATP 500 de Doha.

ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0) Derecha a contrapié del ruso y juego para él. Sigue a un juego de distancia.

40-V ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0) Tremendo esfuerzo de Rublev para pasar a Alcaraz en la red. Tuvo que intentarlo dos veces.

40-40 ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0) No logra el passing en carrera Alcaraz y nos vamos al deuce.

40-30 ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0) Se escapa la derecha de Rublev... y otra bola de break para el murciano.

30-30 ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0) Error con el resto del murciano. Directo a la red ese golpe.

30-15 ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0) Saque abierto de Rublev al que no llega Alcaraz, que ha ganado los dos puntos anteriores.

ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0) ¡Certifica el break Alcaraz! Muy serio en este inicio, impecable.

30-15 ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0) Saque abierto de Alcaraz y derecha al otro lado.

15-15 ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0) Error no forzado de Rublev con la derecha.