En directo
TENIS
Alcaraz - Rublev en directo: Semifinales del ATP 500 de Doha hoy en vivo
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz en Doha
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev correspondientes a las semifinales del torneo ATP 500 de Doha.
ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0)
Derecha a contrapié del ruso y juego para él. Sigue a un juego de distancia.
40-V
ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0)
Tremendo esfuerzo de Rublev para pasar a Alcaraz en la red. Tuvo que intentarlo dos veces.
40-40
ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0)
No logra el passing en carrera Alcaraz y nos vamos al deuce.
40-30
ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0)
Se escapa la derecha de Rublev... y otra bola de break para el murciano.
30-30
ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0)
Error con el resto del murciano. Directo a la red ese golpe.
30-15
ALCARAZ 4-2 RUBLEV* | 1er SET (0-0)
Saque abierto de Rublev al que no llega Alcaraz, que ha ganado los dos puntos anteriores.
ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0)
¡Certifica el break Alcaraz! Muy serio en este inicio, impecable.
30-15
ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0)
Saque abierto de Alcaraz y derecha al otro lado.
15-15
ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0)
Error no forzado de Rublev con la derecha.
0-15
ALCARAZ* 3-2 RUBLEV | 1er SET (0-0)
Error de Alcaraz en el primer golpe.
