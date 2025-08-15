Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

TENIS

Alcaraz - Rublev, en directo: cuartos de final de Masters 1000 de Cincinnati, en vivo

El español busca meterse en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz se enfrenta a Andrey Rublev este viernes 15 de agosto en los cuartos del Masters de Cincinnati 2025

Carlos Alcaraz se enfrenta a Andrey Rublev este viernes 15 de agosto en los cuartos del Masters de Cincinnati 2025 / MARK LYONS

SPORT.es

SPORT.es

Sigue el partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev, correspondiente a los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas