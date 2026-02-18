En directo
TENIS
Alcaraz - Royer, en directo hoy: ATP 500 de Doha, segunda ronda en vivo
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha
Última hora y resultado en vivo del partido de segunda ronda del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Valentin Royer.
ALCARAZ 0 - 1 ROYER | 1er SET
Se hace con el turno de saque el francés que empieza sirviendo bien.
SACA ROYER
Arranca el partido con el saque de Royer. Sorprende el francés con un ace de inicio
DUELO INÉDITO
Por primera vez se medirán Alcaraz y Royer.
El francés llega a la cita tras superar a su compatriota Herbert por un claro 6-0 y 6-3.
SINNER NO FALLA
Jannik Sinner ha cumplido en su partido de segunda ronda ante Alexei Popyrin para avanzar a los cuartos de final.
Números de escándalo del italiano, que suma 12 triunfos seguidos en torneos ATP 500.
A POR LOS CUARTOS
Muy buenas tardes. Segunda ronda en Doha con Alcaraz que se mide a Royer por primera vez en su carrera.
El murciano busca los cuartos, ronda en la que acabó su camino en 2025 en la capital de Catar
