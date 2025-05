Alcaraz rompe su rutina... ¡para ver el Clásico!

Que Carlos Alcaraz es un gran aficionado al fútbol es bien conocido. Que es seguidor del Real Madrid, tampoco. Pero que es cambiar de cambiar sus rutinas en plena competición para ver el Clásico, no es ya tan habitual.

El tenista murciano, que esta tarde afronta su segundo partido en el Masters 1.000 de Roma, no dudó en adelantar su sesión de entrenamientos. El motivo, ver el duelo liguero entre Real Madrid y Barça que se disputa a partir de las 16.45 horas.

La organización del torneo romano publicó un video en sus redes sociales en el que se puede ver a Alcaraz llegando a la zona de gimnasio, donde se encontraban otros pilotos. Entre ellos, un desconcertado Alexander Zverev.

El germano, extrañado al ver a Carlitos preparándose tan pronto, no duda en preguntarle: ¿Qué haces aquí tan temprano?. "Hay Real Madrid-Barça a las 16.15", contesta Alcaraz.

Más extrañado, el de Hamburgo insiste: "Pero no juegan aquí, no", aquí en Roma, claro. "No pero quiero verlo", zanja Alcaraz. Y es que lo primero es lo primero para el murciano.

El partido de Alcaraz está previsto alrededor de las 20.00 horas, por tanto, tiene margen para ver con calma el partido y volver a concentrarse en el tenis. Tras su victoria ante el serbio Dusan Lajovic en el debut, el murciano se enfrenta a Laslo Djere en su segundo partido en el Foro Itálico.