Alcaraz - Rinderknech: a qué hora y dónde ver el ATP 500 de Doha hoy por TV y en directo

Carlos Alcaraz vuelve a la competición esta semana en el ATP 500 de Doha. Después de levantar el Open de Australia y convertirse en el tenista más joven en lograr los cuatro Grand Slams, el murciano afronta un nuevo desafío en su carrera profesional en Oriente Medio en un torneo que todavía no ha levantado. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo ver su debut en el ATP de Doha por televisión y en directo.

El número uno del mundo debutará en el ATP 500 de Doha contra Arthur Rinderknech. A pesar de lo que pueda parecer en un primer momento, el francés es un rival más complicado de lo que podría decir su posición 28 del ranking ATP. Con un buen servicio como arma principal y una altura de 1.96 que le permite conectar golpes potentes sin esfuerzo. Son cuatro las veces que Alcaraz se ha enfrentado contra Rinderknech, las cuatro con victorias del murciano contra su rival.

El tenista español Carlos Alcaraz celebra su victoria contra Djokovic en la final del Open de Australia / Asanka Brendon Ratnayake / LAP

A pesar de no tener el debut más asequible de todos, el camino del número uno está prácticamente despejado hasta la final, donde Jannik Sinner se postula como principal rival. El murciano sabe que mantendrá su estatus en lo más alto del ranking ATP como mínimo hasta el próximo 30 de marzo, seis semanas más como número uno que quiere seguir alargando con conquistas como la del ATP de Doha.

Si Alcaraz es capaz de saldar con victoria su debut contra Arthur Rinderknech, se enfrentaría a Valentin Royer en segunda ronda y se podría ver las caras contra Jaume Munar, Karen Khachanov o Fucsovics en cuartos de final. Sería el paso previo a las semifinales, donde esperarían Medvedev, Rublev o Tsitsipas -todos en el mismo lado del cuadro- y la antesala a la gran final, donde Jannik Sinner apunta a gran favorito junto con nombres como Bublik o Lehecka.

¿A qué hora juega Alcaraz hoy contra Arthur Rinderknech en el ATP de Doha?

Carlos Alcaraz jugará su partido de primera ronda del ATP 500 de Doha contra Arthur Rinderknech hoy martes 17 de febrero en el tercer turno de la Pista Central Khalifa International Complex, no antes de las 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver por televisión el partido de Carlos Alcaraz contra Arthur Rinderknech en el ATP de Doha?

En España, el debut de Carlos Alcaraz en el ATP de Doha se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá en exclusiva todos los partidos del murciano en el torneo qatarí.

En SPORT les ofreceremos una amplia cobertura del evento, con directos, crónicas, declaraciones y reacciones del ATP de Doha con especial atención al desarrollo de Carlos Alcaraz en el torneo.