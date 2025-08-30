Alcaraz - Rinderknech: horario y dónde ver los octavos de final del US Open 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Arthur Rinderknech este domingo 31 de agosto en los octavos de final del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

A pesar del 'susto' con la rodilla en su último cruce, Alcaraz sigue avanzando en firme en el 'Major' neoyorkino. La contundente victoria ante Reilly Openka en su debut (6-4, 7-5 y 6-4) dio paso a una auténtica exhibición para apear a Mattia Bellucci en segunda ronda (6-1, 6-0 y 6-3) y a otro sólido triunfo ante Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0)

El de El Palmar parece haber espantado a los fantasmas de la edición anterior, en la que se despidió prematuramente a manos de Botic Van de Zandschulp en segunda ronda. Dejado atrás su techo de 2024, Alcaraz sigue acumulando ganancia limpia en el ranking ATP para dar caza a un Jannik Sinner que no puede permitirse fallar, pues defiende 2.000 puntos y podría perder el número 1.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 será Arthur Rinderknech, el número 82 del ranking ATP. En su camino a octavos, el francés ha dejado por el camino dos representantes españoles, Carballés y Davidovich, además de a un Bonzi que había eliminado a Medvedev en primera ronda.

En caso de acceder a siguiente ronda, el rival más probable de Alcaraz en cuartos es Jiri Lehecka, que antes deberá imponerse ante Mannarino. Su camino se endurecería considerablemente a partir de semifinales, donde presumiblemente deberá medir sus fuerzas ante Taylor Fritz o Novak Djokovic.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Rinderknech en el US Open 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech, correspondiente a los octavos de final del US Open 2025, tendrá lugar este domingo 31 de agosto en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Alcaraz - Rinderknech de octavos del US Open 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.