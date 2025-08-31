En Directo
US OPEN
Alcaraz - Rinderknech, US Open hoy en directo: partido de cuartos en vivo
Sigue en directo el partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech
Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech de octavos de final del US Open 2025.
RINDERKNECH 4 - 3 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
Otro gran punto del francés que cierra a la red. Juego para él
RINDERKNECH 3 - 3 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
40-15
No puede rrestar Alcaraz sobre segundo saque
RINDERKNECH 3 - 3 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
30-15
Se hace fuerte a la red Rinderknech. Sube mucho tras su potente saque
RINDERKNECH 3 - 3 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
15-15
No puede ahora pasarle desde el fondo Alcaraz
RINDERKNECH 3 - 3 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
0-15
Otro punto de mago de Alcarz a la red. Tremendo globo in extremis que la clava a la línea de fondo
RINDERKNECH 3 - 3 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
Salva la papeleta Alcaraz. Se había puesto peligroso el juego
RINDERKNECH 3 - 2 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
40-30
Sube Rinderknech a la red pero no puede volear bien.
RINDERKNECH 3 - 2 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
30-30
Mal resto de Rinderknech
RINDERKNECH 3 - 2 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
15-30
Gran defensa de Alcaraz en un momento importante. Falla el francés de revés
RINDERKNECH 3 - 2 ALCARAZ | 1er SET (0-0)
0-30
Tremendo mísil en forma de resto de Rinderknech. Peligroso se pone el juego
