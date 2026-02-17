En directo
TENIS
Alcaraz - Rinderknech, en directo hoy: ATP 500 de Doha, primera ronda en vivo
Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el torneo de Doha
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech de la primera ronda del ATP 500 de Doha 2025.
ESPERA OTRO FRANCÉS
Alcaraz ya sabe que de pasar ronda se medirá a Valentin Royer.
El francés superó a su compatriota Herbert en primera ronda de manera cómoda (6-0 y 6-3).
QUINTO DUELO
El de hoy será el quinto enfrentamiento entre Alcaraz y Rinderknech. Por el momento, 4-0 para el español, que ya superó al francés en el pasado US Open (7-6(3) 6-3 6-4)
Muy buenas tardes. Día de regreso para Carlos Alcaraz que vuelve a competir 16 días después del título en el Open de Australia.
El español se mide en primera ronda del ATP 500 de Doha al francés Rinderknech a partir de las 17:30 horas.
