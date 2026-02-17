Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Alcaraz - Rinderknech, en directo hoy: ATP 500 de Doha, primera ronda en vivo

Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el torneo de Doha

Alcaraz entrenando antes de partir a Doha

Alcaraz entrenando antes de partir a Doha / ATP

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech de la primera ronda del ATP 500 de Doha 2025.

