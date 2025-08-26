Alcaraz revoluciona Nueva York con un sorprendente cambio de look

Carlos Alcaraz ha hecho saltar la sorpresa en el US Open. Y no ha sido esta vez por sus puntos en pista o por sus trucos de magia con la raqueta, sino más bien por su sorprendente cambio de look. Lejos de refugiarse en el degradado de los últimos tiempos, el murciano ha querido innovar con un corte de pelo que ha revolucionado las redes sociales.

Y es que para combatir el calor y la humedad de Nueva York, Carlos Alcaraz no ha tenido mejor idea que raparse al cero. Como si fuese todo un marine, el murciano ha entendido que era un buen momento para desprenderse de su abundante mata de pelo antes del inicio del US Open.

Un cambio de última hora

Como confesó Feliciano López en ESPN, Carlos Alcaraz le confesó que había sido su hermano mayor Álvaro quien había echado mano de la maquinilla para cambiar el look del cinco veces ganador de Grand Slam. "Me hice un corte de pelo que no me quedó muy bien y tuve que raparme del todo", habría confesado Alcaraz. Y es que, según el tenista, su idea inicial era teñirse de rubio, pero decidió cambiar de parecer en el último momento sin que nadie se lo esperase.

Las reacciones han sido opuestas en este sentido. Muchos han visto con buenos ojos el cambio, aunque otros como Tiafoe no ha podido evitar ser sincero al respecto: "No sé quién le ha dicho que le queda bien, es horrible". Sea como fuese, Carlos ha despertado muchos comentarios en redes sociales no solamente por su juego en pista.

El murciano disputa esta madrugada su primer partido del US Open contra Reilly Opelka. Carlos quiere empezar de la mejor manera su andadura por el Grand Slam neoyorquino con la posibilidad de recuperar el número uno mundial sobre la mesa.