Alcaraz revela lo más destacado de su épica final de Roland Garros: "Ahora lo intento aplicar"

Carlos Alcaraz ha vuelto en plena forma a la tierra batida en un inicio ilusionante en Montecarlo. El murciano ha vuelto a ponerse manos a la obra en la superficie que más lo vio triunfar el pasado año, acabando con la memorable final de Roland Garros. En sus primeros días en Montecarlo, el número uno ha rememorado aquel mágico día que marcó un antes y un después en su carrera.

Aquel duelo, disputado el pasado año, se convirtió en la final más larga en la historia del torneo con 5 horas y 29 minutos. El murciano logró una remontada memorable tras ir dos sets abajo, salvando hasta tres bolas de partido antes de acabar imponiéndose en el quinto set.

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En una entrevista concedida a Eurosport Francia, Alcaraz explicó qué fue lo que más le impactó de aquel encuentro. “Creo que lo que más me marcó fue la lucha. El hecho de que nunca me rendí. Incluso cuando tuve que salvar tres puntos de partido. Siempre creí en un final feliz, en una posible remontada”, confesó.

Más allá del título, el español reconoce que aquella experiencia le dejó una enseñanza que ahora intenta aplicar en cada partido. “Cuando las cosas no salen como quiero, sé que puedo encontrar la manera de cambiar la situación, de alejarme de los pensamientos negativos. Esa es la principal lección que aprendí”, añadió.

Ese triunfo supuso además la confirmación definitiva de Alcaraz en la élite sobre tierra batida, superficie en la que ahora buscará su tercer Roland Garros consecutivo. En 2024 ya había estrenado su palmarés en París tras imponerse en la final a Alexander Zverev.

La rivalidad con Sinner, por su parte, sigue creciendo. Ambos han protagonizado varias finales de Grand Slam en el último año, con reparto de títulos entre ambos, consolidando uno de los duelos llamados a marcar una época.

Ahora, con la temporada de tierra en marcha, Alcaraz vuelve a mirar a París… con el recuerdo de aquella batalla como combustible.