Alcaraz retrasa su plan inicial

Carlos Alcaraz cuenta ya los días para volver a la acción después de más de un mes de vacaciones que han servido para cargar pilas de cara a la nueva temporada que ha empezado este pasado fin de semana. El tenista murciano pondrá rumbo a Corea, su primer destino, donde jugará un partido de exhibición ante Jannik Sinner este próximo sábado.

Un viaje que estaba planeado para este lunes, pero que finalmente sucederá el miércoles. El jugador y su equipo han decidido retrasar su llegada y pasar así el día de Reyes en casa con la familia. Después de ello, sin pausa.

De Corea directo a Melbourne, donde preparara con toda la ambición del mundo el asalto al único Grand Slam que le falta en sus vitrinas en el último intento que le queda por ser el más joven de la historia en conquistar los cuatro grandes torneos del circuito mundial.

En tierras australianas, la agenda de Carlitos no se detiene antes del inicio del torneo. El miércoles 14 participará en el novedoso torneo 'One Point Slam' que reúne jugadores y aficionados en un mini torneo de exhibición en vísperas del inicio del Grand Slam.

Un día después, el jueves 15, jugará un partido ya habitual en su agenda anual ante Álex De Miñaur en la Rod Laver Arena, para ponerse ya a tono antes de su debut en el torneo, que será bien el domingo 18, bien el lunes 19 o ya el martes 20 en caso de caer en la parte del cuadro que debuta más tarde.

La fecha exacta se sabrá el mismo jueves 15, cuando se celebrará el sorteo del cuadro principal y se conocerá el orden de juego de los primeros días, que servirá ya para dictaminar los días de juego y de descanso hasta el final del torneo.

INVITADO SORPRESA

A Australia llegará con preparación de sobras, después de dos semanas de intensos entrenamientos en Murcia, en la Academia Carlos Alcaraz. El murciano se ha ejercitado junto a su nuevo entrenador principal, Samu López, y con la ayuda de varios tenistas, como Flavio Cobolli en los primeros días, o de Vilius Gaubas, invitado sorpresa en estos últimos.

El joven tenista lituano, habitual en torneos Challenger, se ha ejercitado la última semana en la Academia junto al murciano para preparar la temporada. En sus redes sociales, Gaubas se ha despedido este lunes agradeciendo al murciano y a todo el equipo por la estancia y la oportunidad de ejercitarse junto a él.