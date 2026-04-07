Alcaraz, resignado: "Antes o después voy a perder el número 1"

Carlos Alcaraz arrancó con paso firme su participación en el Masters 1.000 de Montecarlo, un torneo en el que defiende título. El de El Palmar se impuso al argentino Sebas Báez en 65 minutos de partido por un claro 6-1, 6-3 y se encuentra ya en tercera ronda.

Para el murciano, este es el primer torneo después de su prematura eliminación del Masters 1.000 de Miami y el primero de la gira de tierra batida. "Estoy muy contento, hace casi un año desde el último partido en tierra y ya la echaba de menos. Tenía ganas de ensuciarme los calcetines", bromeó el español en la pista, tras su victoria Báez.

Respecto al encuentro, Alcaraz hizo balance positivo. "Creo que he jugado un gran partido. Me he preparado muy bien. Estoy muy contento y veremos a dónde lleva la semana", comentó el murciano que, más allá de la corona, defiende sobre la arcilla de Montecarlo el número 1 del ranking Mundial. Una condición que tiene claro que perderá antes o después.

"No sé si será en este torneo o en el siguiente. Defiendo muchos puntos y será difícil defenderlos todos. Y si lo hago, Jannik sumará porque no defiende nada. Yo voy a hacer lo que pueda, pero para mí el número uno no es algo que esté ahora mismo en mi cabeza", dijo Alcaraz al respecto. "Luego me tocará recuperarlo", zanjó.

Sinner, al acecho

El italiano, ausente el año pasado en Montecarlo por la sanción pactada por su supuesto dopaje, no defiende puntos en este torneo, por lo que sus opciones de alcanzar el número uno son amplias, aunque dependen de lo que haga Alcaraz.

El murciano defiende final en todos los torneos, excepto Madrid. Todo ello hace que tenga en juego un total de 4.300 puntos, a diferencia de los 1.950 de Sinner. El italiano recuperaría el trono si gana el título en Montecarlo, llega a la final y Alcaraz no, o si llega a semifinales y Alcaraz cae en octavos o antes.

Por el momento, Sinner ha cumplido con el primer objetivo, que era ganar su partido de debut. Como Alcaraz, el de San Candido arrolló a su rival, el francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.