Alcaraz repetirá duelo ante Fritz en su debut en Riad

En el estreno de la nueva edición del Six Kings Slam, Taylor Fritz ganó cómodamente (6-3, 6-4) a un Alexander Zverev mermado y sin ritmo para alcanzar las semifinales en Riad. Tras esta victoria, Carlos Alcaraz ya conoce quién será su rival este jueves en las semifinales. Un jugador al que se ha enfrentado en los dos últimos torneos y que vuelve a cruzarse en su camino por tercera vez consecutiva.

El estadounidense demostró una vez más que su nivel es superior al de Zverev. De hecho, antes de verse las caras en los cuartos de final, el americano ya llevaba un total de seis partidos ganados de manera consecutiva ante el germano. En Riad prolongó la racha, sin ceder ni una sola vez el servicio en todo el partido, hasta siete encuentros.

En semifinales no lo tendrá tan fácil. Y es que su rival es Carlos Alcaraz, que además de ser el número uno del mundo, conoce a la perfección al americano y le tiene dominado el 'head to head'. Por el otro lado, Fritz podrá aferrarse al resultado que consiguió en la Laver Cup hace menos de un mes, cuando superó al español de manera rotunda. Eso sí, era un torneo de exhibición.

Pero este también lo es. Y es por este motivo que el duelo puede ser más igualado de lo esperado. Además, Alcaraz ya se perdió el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo que no están del todo superadas, al menos en el aspecto mental. "Quizá todavía siga jugando no con molestias, pero sí con un poquito de dudas. Esas dudas siempre tardan en irse, pero la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo. El tobillo me está respetando", comentó el número uno del mundo en la previa.

Aunque Alcaraz no se sienta "al 100%", fue capaz ya de ganar en Tokio a Taylor Fritz con molestias en el tobillo. Lo hizo con una versión muy sólida, un doble 6-4, que le permitió mantener los 500 puntos que había ganado el año anterior en Pekín. Una cantidad menor a la que reparten los Masters 1000 y Grand Slams, pero necesaria para seguir en lo más alto del ranking mundial hasta final de año.

Carlos Alcaraz, junto a su equipo en Riad / X

"Sí, jugaré vendado. Es que no me siento del todo seguro para jugar partidos exigentes sin vendaje", confirmó el español, que no ha tenido que disputar la ronda de los cuartos de final por la cantidad de Grand Slams que ostenta. Como Djokovic y Alcaraz son los tenistas con más 'grandes' del cartel, ambos se han clasificado de manera directa para las semifinales del torneo.

¿Sinner-Alcaraz en la final?

En caso de ganar a Fritz, lucharía por el increíble premio de 6 millones de dólares para el campeón. Uno de sus posibles rivales es Jannik Sinner, con el que no se ve las caras desde la gran victoria en el US Open. "Ojalá nos encontremos en la final. No es un torneo oficial, pero nosotros lo jugamos como si lo fuese. A nivel mental, el que gane aquí, puede influir", comentó en una entrevista a 'MARCA'.

El español debe cuidarse para el tramo final de temporada. Después del Six Kings Slam, tendrá una semana de descanso antes del inicio del Masters 1000 de París y las ATP Finals que cerrarán el calendario convencional. Sin embargo, si se encuentra bien físicamente, cerrará el curso representando a España en la 'Final a Ocho' de la Copa Davis en Bolonia.