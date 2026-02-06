Alcaraz podría repetir el 'método Ferrero' con Samu López y su hermano

El triunfo de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ha venido marcado por dos grandes nombres, los de Juan Carlos Ferrero y Samu López. Tras la separación con el primero y el paso al frente del segundo, las preguntas entorno a ella han sido constantes, incluso después de levantar el título.

El murciano y se encargó de dejar claro desde el día uno que su confianza en Samu era total y absoluta, así como también en su hermano Álvaro, quien ejercerá en un papel mucho más de entrenador en este 2026.

De hecho, tanto es así que en la entrevista tradicional el día después de ganar el Grand Slam desveló que habrá algún torneo en el que viajará solo con su hermano para que Samu López pueda descansar.

Un método muy parecido al que ya usó el año pasado con Ferrero y Samu López.

"Aún no sabemos en qué torneos va a estar o en qué torneos va a viajar solo sin Samuel. Lo que está claro es que Samu va a viajar el 80 por ciento de las veces o incluso más. Estará en los más importantes y en alguno mi hermano viajará solo. En cuáles no lo sé porque todo puede cambiar y cómo me dijo una vez una persona: 'los planes están para cambiarlos'" explicó el tenista en MARCA.

Así pues, queda más en evidencia que el papel de su hermano Álvaro cogerá todavía más importancia, aunque como bien explica Carlitos, Samu López estará en casi todos los torneos, a diferencia de lo que sucedió con Ferrero en los últimos años, en los que dejaba de ir a más torneos.

Alcaraz y su equipo celebrando / Associated Press/LaPresse

Habrá que ver, pues, en que momento Alcaraz se pone en mano únicamente de su hermano para dar descanso así a Samu, que todo apunta a que puede ser en algún torneo ATP 500 entre gira y gira.

El próximo paso es el torneo de Doha (16 al 21 de febrero) antes de viajar hasta Indian Wells y Miami para disputar los dos primeros Masters 1000 del año.

Por el momento, todo apunta a que Samu estará en todos ellos, siendo la gira de tierra batida una oportunidad para que Álvaro tome el mando en alguno de los torneos previos a la llegada de Roland Garros.