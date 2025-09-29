Alcaraz remonta a Ruud para jugar la novena final consecutiva

Carlos Alcaraz volverá a jugar otra final. La novena consecutiva tras remontar ante Casper Ruud en las semifinales del ATP de Tokio (3-6, 6-3 y 6-4) para luchar por otro título en una temporada de auténtico récord personal. Son ya 66 victorias en este 2025, donde buscará en la capital nipona levantar su octavo título de la temporada. Para ello, deberá superar a Taylor Fritz, el segundo hombre más triunfal este año, que superó a su compatriota Brooksby en la otra semifinal.

Será la novena final consecutiva para Carlos Alcaraz, que después de caer en la segunda ronda de Miami el pasado 17 de marzo, el murciano no conoce caer antes del partido por el título. Una racha con la que iguala a Rafa Nadal en el tercer puesto de jugadores con más finales consecutivas en el Tour, desde 1990, cuando se instauró el ATP Tour. Solo quedan por delante las rachas casi inalcanzables de Djokovic y Federer, con 17 cada uno.

RUUD, UN DURO HUESO

No fue nada fácil su llegada a la gran final, teniendo que remontar ante un Casper Ruud que volvió a demostrar el gran nivel de juego que le llevó a estar casi en lo más alto del ranking en 2022. Con un buen saque y agresivo y acertado desde el resto, el noruego fue poniendo en problemas a Alcaraz desde el inicio, sabiendo contrarrestar los momentos complicados que le propuso el murciano.

Fue capaz de salvar hasta cinco opciones de rotura en contra en varios juegos, para aprovechar la primera que tuvo y romper el set a su favor. Pasó por su peor momento el murciano en ese tramo, encadenando muchos errores consecutivos (17 en total en el set) para acabar cediendo el primer parcial de todo el torneo.

Pese a ello, supo calmar los nervios de inicio en el segundo y pese a tener que salvar una opción de rotura de buen inicio, dio la vuelta por completo al partido. No desaprovechó la opción que tuvo de break y sin problemas y con una versión muy distinta al servicio igualó el partido. Hasta nueve saques directos firmó en el set, dejando sin respuesta a Ruud desde el resto.

ALEGRÍA FINAL

La superioridad de Alcaraz en el segundo set no hizo dejar de creer a Ruud, que volvió a salir peligroso al inicio del tercero y definitivo set. Tuvo la oportunidad por partida doble en el cuarto juego de romper el saque de Alcaraz, pero tras ver como se le escapaba la opción, sufrió el golpe definitivo acto seguido entregando el servicio.

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este martes 30 de septiembre en la final del ATP 500 de Tokio / Louise Delmotte

Sólido y sin más problemas resolvió el murciano, que jugará en Tokio la décima final del año.

Será ante Taylor Fritz, que hace nueve días ya demostró que es capaz de doblegar al murciano, con una paliza en la Laver Cup (6-3 y 6-2) que a buen seguro tendrá en cuenta el murciano. Será a partir de las 11:00h horas CET de este martes, con Alcaraz en busca de un nuevo título, que aseguraría casi por completo su estancia en el número uno hasta final de año.