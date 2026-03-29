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TENIS

Alcaraz regresa a la tierra

El murciano se ha entrenado por primera vez sobre la tierra batido con la mirada puesta ya en el Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz no descansa: entrenamiento en su club en pleno Domingo de Ramos

Carlos Alcaraz no descansa: entrenamiento en su club en pleno Domingo de Ramos

Antonio Hernández

Albert Briva

Albert Briva

El reloj no se detiene para Carlos Alcaraz. Apenas una semana después de su derrota en el Miami Open ante Sebastian Korda, el número uno del mundo ha vuelto al trabajo tras algunos días de desconexión en una fecha señalada como el Domingo de Ramos.

El murciano se ha entrenado en su casa, en el Real Sociedad Club de Campo de Murcia, donde ha retomado las sesiones junto a su equipo técnico con total normalidad. Un escenario habitual para él y clave en su preparación.

Carlos Alcaraz no descansa: entrenamiento en su club en pleno Domingo de Ramos

Carlos Alcaraz no descansa: entrenamiento en su club en pleno Domingo de Ramos

Antonio Hernández

Con la hoja de ruta marcada para la gira de tierra batida, Alcaraz y los suyos se han puesto ya manos a la obra con el primero de los grandes torneos en el horizonte. El español pondrá rumbo en los próximos días al Masters 1000 de Montecarlo, donde además defenderá el título logrado el año pasado.

Será un regreso especial a la arcilla, una superficie que no pisa en competición desde su último gran éxito en Roland Garros, donde levantó su segundo título consecutivo.

Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma son las paradas marcadas antes de llegar a París.

Mucho trabajo por delante en dos meses exigente que empiezan en apenas una semana. Con el objetivo de volver a dominar la superficie predilecta del tenis español, el murciano ya centra todos sus esfuerzos en dejar atrás las últimas derrotas y volver a imponer su ley en el circuito, con el número uno como el gran objetivo a defender.

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El buen hacer de Sinner en las últimas semanas ha dejado de nuevo la puerta abierta para el italiano, que se ha marcado el claro objetivo de reinar de una vez por todas sobre la tierra batida.

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