TENIS
Alcaraz regresa al punto de partida
El murciano ya mira al Masters 1000 de Miami después de caer en las semifinales en Indian Wells
La derrota de Carlos Alcaraz ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells no cambia ni los planes ni tampoco la magnífica nota de su inicio de temporada. Superado por un tenista ruso que jugó a un nivel impresionante, el español pasa ya página y se centra en el Masters 1000 de Miami, segunda cita en tierras americanas y última de esta primera gira de pista dura.
Fue justamente en Miami hace un año donde el murciano tocó fondo después de caer en su debut ante David Goffin. Después de ello, se marchó de vacaciones junto a toda su familia para desconectar y volver más fuerte que nunca. A partir de entonces, título tras título y ascenso fulminante al número uno, siendo un jugador totalmente nuevo.
Con una madurez que tanto se le pedía, el murciano hizo servir su revés en Miami como el punto de inflexión necesario para crecer y convertirse en el tenista que tanto avisaba que podía llegar a ser. A su talento le ha sumado desde entonces una confianza total que le ha hecho prácticamente invencible. Solo Holger Rune, Jannik Sinner, Cameron Norrie y ahora Daniil Medvedev han sido capaces de derrotar al murciano en un año natural, demostrando su crecimiento total y absoluto.
A Miami llega ahora con unas sensaciones muy distintas a las del año pasado, cuando había conseguido el título en Rotterdam, pero se había quedado sin la ilusión de Australia. Un sueño que en este 2026 ha podido cumplir, iniciando además una racha que solo un Medvedev al más puro estilo número uno ha podido frenar.
OPORTUNIDAD ANTES DE LA TIERRA
Ganador del torneo en 2022, Alcaraz ya sabe lo que es saborear la gloria en la costa de Florida, donde Jakub Mensik defenderá este año el título de campeón después de sorprender a Novak Djokovic en la final con la que se dio a conocer al mundo.
La cita en Miami debe servir al número uno para sumar puntos y frenar así el ascenso de Sinner en busca del número uno. El italiano, que ya le ha recortado puntos en Indian Wells, tampoco defiende nada en Miami al haber estado el pasado año suspendido.
Antes de la llegada de la tierra batida, Alcaraz debe igualar o mejorar la actuación de su rival directo si no quiere ver cómo el liderato del ranking se le pone todavía más difícil de defender.
Con la llegada de la arcilla no le quedará otra que ir defendiendo su gran actuación de 2025, con los títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros, además de la final en Barcelona. Solo el Mutua Madrid Open le abrirá la puerta a sumar puntos en busca de no ceder de nuevo el número uno a un Sinner que llega en plena forma a este tramo de temporada.
- Elecciones a la presidencia del Barça 2026, resultados oficiales: Laporta, nuevo presidente con 32.934 votos y tras el 100% del escrutinio
- Barcelona - Sevilla: resumen, resultado y highlights del partido de LaLiga EA Sports
- Resultado de las Elecciones del Barça 2026: escrutinio, recuento de votos y cifras de participación de los socios
- El pacto con Schlotterbeck: contrato 'top' y salida pactada
- Alcaraz, tras perder ante Medvedev, levanta la voz: 'Me cansa tener siempre la diana en la espalda
- Santiago Segura emite un comunicado tras el estreno de 'Torrente, presidente': 'He dudado un poco, pero...
- FC Barcelona - Sevilla en directo: las polémicas y reacciones, en vivo
- Confirmado: La Seguridad Social adelanta la jubilación 10 años y sin coeficientes reductores para los trabajadores que cumplan con la cotización