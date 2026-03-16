Alcaraz regresa al punto de partida

La derrota de Carlos Alcaraz ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells no cambia ni los planes ni tampoco la magnífica nota de su inicio de temporada. Superado por un tenista ruso que jugó a un nivel impresionante, el español pasa ya página y se centra en el Masters 1000 de Miami, segunda cita en tierras americanas y última de esta primera gira de pista dura.

Fue justamente en Miami hace un año donde el murciano tocó fondo después de caer en su debut ante David Goffin. Después de ello, se marchó de vacaciones junto a toda su familia para desconectar y volver más fuerte que nunca. A partir de entonces, título tras título y ascenso fulminante al número uno, siendo un jugador totalmente nuevo.

Con una madurez que tanto se le pedía, el murciano hizo servir su revés en Miami como el punto de inflexión necesario para crecer y convertirse en el tenista que tanto avisaba que podía llegar a ser. A su talento le ha sumado desde entonces una confianza total que le ha hecho prácticamente invencible. Solo Holger Rune, Jannik Sinner, Cameron Norrie y ahora Daniil Medvedev han sido capaces de derrotar al murciano en un año natural, demostrando su crecimiento total y absoluto.

A Miami llega ahora con unas sensaciones muy distintas a las del año pasado, cuando había conseguido el título en Rotterdam, pero se había quedado sin la ilusión de Australia. Un sueño que en este 2026 ha podido cumplir, iniciando además una racha que solo un Medvedev al más puro estilo número uno ha podido frenar.

OPORTUNIDAD ANTES DE LA TIERRA

Ganador del torneo en 2022, Alcaraz ya sabe lo que es saborear la gloria en la costa de Florida, donde Jakub Mensik defenderá este año el título de campeón después de sorprender a Novak Djokovic en la final con la que se dio a conocer al mundo.

La cita en Miami debe servir al número uno para sumar puntos y frenar así el ascenso de Sinner en busca del número uno. El italiano, que ya le ha recortado puntos en Indian Wells, tampoco defiende nada en Miami al haber estado el pasado año suspendido.

Carlos Alcaraz, campeón en Montecarlo / EFE

Antes de la llegada de la tierra batida, Alcaraz debe igualar o mejorar la actuación de su rival directo si no quiere ver cómo el liderato del ranking se le pone todavía más difícil de defender.

Con la llegada de la arcilla no le quedará otra que ir defendiendo su gran actuación de 2025, con los títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros, además de la final en Barcelona. Solo el Mutua Madrid Open le abrirá la puerta a sumar puntos en busca de no ceder de nuevo el número uno a un Sinner que llega en plena forma a este tramo de temporada.