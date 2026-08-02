TENIS
Alcaraz recupera el número dos antes de su regreso a las pistas
El tenista murciano recupera la segunda posición del ranking ATP tras la actualización de la clasificación mundial
Carlos Alcaraz ha recuperado el número dos del ranking ATP sin necesidad de saltar a la pista. El murciano se ha beneficiado de la actualización de la clasificación mundial, en la que Alexander Zverev ha perdido los 400 puntos correspondientes a las semifinales que alcanzó el pasado año en el Masters 1000 de Canadá.
Después de caer al tercer puesto por no poder defender buena parte de los puntos logrados en 2025 debido a la lesión de muñeca que le mantiene alejado de las pistas desde abril, Alcaraz vuelve a situarse como el principal perseguidor de Jannik Sinner.
El tenista de El Palmar, que reaparecerá previsiblemente en el Masters 1000 de Cincinnati, suma ahora 8.160 puntos, por los 8.080 de Zverev. El italiano continúa liderando con autoridad la clasificación gracias a sus títulos en Wimbledon y varios Masters 1000, alcanzando los 13.450 puntos.
CINCINNATI Y US OPEN, CLAVES
A sus 23 años, Alcaraz afrontará la gira norteamericana con una enorme cantidad de puntos en juego. En Cincinnati defenderá los 1.000 puntos conquistados el pasado año tras imponerse en la final a Jannik Sinner, mientras que en el US Open pondrá en juego otros 2.000 como vigente campeón.
Por su parte, Sinner solo defenderá 1.200 puntos en Nueva York, mientras que Zverev arriesgará 400 en Cincinnati y 100 en el último Grand Slam de la temporada.
Tras los tres primeros clasificados, el top 5 lo completan Félix Auger-Aliassime, con 4.740 puntos, y Novak Djokovic, que ocupa la quinta posición con 3.760.
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