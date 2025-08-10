Alcaraz y el recuerdo de la pesadilla de la medianoche en París

Carlos Alcaraz está de vuelta. El murciano debutará este domingo en el Masters 1000 de Cincinnati después de tomarse varias semanas de vacaciones, y lo hará ante un rival conocido, el bosnio Damir Dzumhur. Número 56 del mundo ya avisó en Roland Garros de lo que es capaz con su juego intermitente y diferente, en el que le llegó a causar un buen susto al español.

Era la tercera ronda sobre la arcilla parisina y el debut de Carlitos en la sesión nocturna, que se le atragantó y de qué manera. El bosnio lo llevó al límite en un partido de más de tres horas y en el que Alcaraz se vio superado por momentos, fatigado y sin energía. Un apagón al filo de la medianoche en la capital frances que le valió un buen susto, pero que acabó favorable a sus intereses.

Demostró Dzumhur que sin ser uno de los temibles en el cuadro, es capaz de grandes cosas y ahora en Cincinnati volverá a intentarlo. Superó al italiano Bellucci en la primera ronda en un ajustado partido que se resolvió en dos tie breaks.

Será la tercera vez que ambos midan fuerzas, aunque la primera lejos de la tierra batida, la superficie donde el bosnio se adapta mejor. Más allá de Roland Garros, también se vieron las caras en el Barcelona Open 2020, también con victoria final para Carlitos en otro ajustado marcador.

MÁS FUERTE

A Cincinnati, Alcaraz asegura llegar fresco y más fuerte, después de pasar tres semanas en casa descansando con familia y amigos. Intenté aprovechar al máximo el tiempo con todos, con mi gente cercana, para refrescar la mente. Llego más fuerte a Cincinnati, un torneo que me encanta jugar” aseguró el murciano en la previa del torneo, donde buscará un título que se le escapó en 2023 en una final épica ante Djokovic.

Alcaraz ya se ha entrenado en Cincinnati / @CincyTennis

Pero más allá de este primer compromiso en tierras americanas, el gran objetivo no es otro que hacer una buena puesta a punto para el US Open. El último Grand Slam de la temporada está ya a la vuelta de la esquina (24 agosto - 7 septiembre) y con él la posibilidad de volver a coronarse y desquitarse la derrota en la pasada final de Wimbledon.

Entre torneo y torneo, Alcaraz también tiene otro de los grandes objetivos entre ceja y ceja. Desbancar a Jannik Sinner. "Quiero volver a ser número uno al final del año. Es mi principal objetivo en esta segunda parte de la temporada” afirmó el tenista de El Palmar, que no tendrá un camino nada sencillo en Cincinnati.

DE DZUMHUR A SINNER

El camino de Alcaraz empieza con Dzumhur y continuará con rivales como Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Denis Shapovalov o Alex de Miñaur. En unas hipotéticas semifinales, sus principales amenazas serían Ben Shelton o Alexander Zverev, mientras que Sinner está ubicado en la otra parte del cuadro.

Sin duda, grandes nombres para coger ritmo a marchas forzadas con Nueva York ya en el horizonte más próximo.