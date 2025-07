Alcaraz recorta a Sinner en la lucha por el número uno

Sin saltar a pista, Alcaraz ha recortado puntos a Sinner en el ranking ATP. El italiano disputó el año pasado el torneo canadiense, donde cayó en cuartos de final ante Andrey Rublev, mientras que Charly no acudió a la cita en Montreal después del gran desgaste físico y mental que le conllevó jugar los Juegos Olímpicos.

Sinner, al saltarse la cita olímpica de París, no se perdió ninguna torneo de la gira norteamericana el año pasado. El italiano aprovechó el desgaste de todos los tenistas, que tuvieron que adaptarse de nuevo a la tierra batida, para dominar sin escrúpulos en la pista dura; precisamente su superficie favorita y en la que adapta mejor su juego.

Aun así, acusó la falta de rodaje en el primer torneo, que era el ATP de Canadá. Al caer en cuartos contra Rublev, Sinner defendía para esta temporada un total de 200 puntos. Una cifra perfectamente descartable en caso de ser necesario. Y eso ha hecho el transalpino, priorizando sus vacaciones y acudiendo directamente al torneo de Cincinnati, previo al US Open.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Wimbledon / EFE

Es por eso que Alcaraz recorta, sin jugar, 200 puntos a Sinner en la clasificación. Aun así, el italiano sigue muy lejos del español, aunque en esta gira puede estrecharse mucho esa diferencia. Y es que el número dos del mundo realizó una gira muy floja y prácticamente no pasó de rondas en los torneos.

Mientras tanto, Sinner defiende título en prácticamente todos los torneos: Cincinnati, US Open, Shanghai y ATP Finals. Eso hace que en estos torneos no sume más de lo que tiene, mientras que Alcaraz (aunque no gane dichos campeonatos) irá acercándose a medida que vaya ganando puntos. Aunque la clave estará en el US Open.

El Grand Slam neoyorkino de Charly fue la mayor decepción del año. El español cayó en segunda ronda de manera estrepitosa ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, después de una muy mala racha mental y deportiva tras la derrota en la final de los Juegos. Cayó sin ganar ni un solo set en el partido, por lo que en Nueva York podrá acercarse y mucho al italiano.

Una diferencia considerable

La distancia actual entre el número uno y dos del mundo es de 3230 puntos. Si Carlos hace un buen papel en Cincinnati, donde cayó en su debut ante Monfils, y llega a las rondas finales del US Open, esta diferencia podría ser de menos de 2000. Todo esto sin tener en cuenta Shanghai, París y las ATP Finals, que todavía podrían estrechar más el cerco.

La hoja de ruta de Alcaraz será idéntica a la del año pasado si no hay cambios de última hora. Primero jugará en Cincinnati, para luego disputar el último Grand Slam del año, defender título en Pekín y jugar el Masters 1000 de Shanghai. Tras la gira asiática, volverá a Europa para jugar en París y las ATP Finals para cerrar la temporada competitiva.