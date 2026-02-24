Alcaraz recibe el mayor elogio posible: "Es una combinación de Agassi, Federer, Nadal y Djokovic, pero nunca copió a ninguno"

Los recientes éxitos de Carlos Alcaraz en el Open de Australia y en Doha han hecho que el mundo del tenis vuelva a poner el foco en su figura, dejando elogios de todo tipo. Tras el título en la capital catarí con una exhibición total y absoluta en la gran final ante Arthur Fils, el español ha dejado sin palabras a todo el mundo, que no tiene reparo ya en compararle con las mejores raquetas de la historia.

Es el caso de Rick Macci, exentrenador de las hermanas Williams entre otras grandes figuras de la historia del tenis, que es ya un habitual en dejar comentarios en sus redes sociales. Esta vez, aseguró que el murciano es un tenista que mezcla lo mejor de Agassi, Federer, Nadal y Djokovic.

"Alcaraz, a pesar de ser una combinación de Agassi, Fed Rafa y Joker, todo en uno, nunca copió a ninguno. Su imaginación, creatividad y estilo únicos son una de las principales razones por las que el mago español se une a RARE AIR" escribió en redes sociales Macci, que pone a la figura de Carlitos en un nivel muy exclusivo, reservado solo para los más grandes de la historia.

Macci, de 71 años, fue clave en la formación de leyendas como Serena y Venus Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati o Maria Sharapova. Muy activo en redes sociales, suele opinar sin filtros sobre la actualidad tenística y Alcaraz es uno de sus temas recurrentes.

UN NIVEL SUPREMO

También quiso dejar su mensaje sobre las críticas recurrentes de la falta de potencial en los rivales del murciano, dejando claro que el foco está equivocado.

Carlos Alcaraz (D) y Jannik Sinner, números uno y dos del ránking mundial. EFE/EPA/HAN MYUNG-GU Incheon, 10/01/2026.- El español Carlos Alcaraz (d) saluda al italiano Jannik Sinner tras imponerse en el partido de exhibición este sábado en el Inspire Arena de IncheonEFE/HAN MYUNG-GU / HAN MYUNG-GU / EFE

"La mayoría de los críticos ven la película equivocada. En lugar de criticar duramente a los diez mejores jugadores, que no pueden poner a prueba a Carlos y Jannik, debemos entender que estos dos tienen una mentalidad superior y que su explosividad en los tiros es algo que este deporte rara vez ha visto" expresó en su perfil de 'X'.

Una muestra más de que los entendidos del tenis tienen claro que las figuras del español y el italiano están un paso más allá del resto.