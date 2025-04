Alcaraz se rebela ante las críticas: "Les da igual..."

Todo listo para el inicio del Masters 1000 de Montecarlo. Carlos Alcaraz tiene una gran oportunidad para sumar puntos y acercarse o incluso superar a Alexander Zverev en el ranking. El español, que no participó ni en 2023 ni 2024 por lesión, ha hablado en el Media Day del torneo sobre su 2025 y las críticas que recibe tras sus derrotas.

"Estoy muy contento con mi juego. Desde que empecé el año he jugado un tenis excelente. El tenis no se trata solo de golpear la pelota. Es mucho más que eso. Se trata de mentalidad, de físico", aseguraba el murciano, que alzó el título en Rotterdam, pero tuvo una actuación discreta en la gira norteamericana (Indian Wells y Miami).

Será la segunda vez que el número tres del mundo juegue este torneo. La primera ocasión fue en el año 2022, donde cayó a las primeras de cambio contra el estadounidense Sebastian Korda. Es decir, que Charly debutará en la ronda más lejana a la que ha llegado en este torneo.

Alcaraz y Djokovic, durante el entrenamiento / Twitter

Sobre las críticas, Alcaraz tampoco se ha callado y ha dejado clara su postura. "Estoy muy contento con mi juego. Si no gano, da igual si juego bien o mal. La gente no piensa en el rival, solo piensa en mí. Si pierdo, dicen que pasa algo. No me parece justo". El murciano no considera justo que no se tenga en cuenta el rival ni que únicamente se opine por los resultados obtenidos.

“Mucha gente podría haber dicho que deberíamos haber jugado mejor tenis o ganado más torneos, pero no me parece justo. Creo que el cuadro en cada torneo es muy abierto y muchos jugadores están jugando un buen tenis y merecen estar ahí”. En estos últimos meses, jugadores como Jakub Mensik, campeón del Masters 1000 de Miami derrotando a Novak Djokovic en la final, o Jack Draper, intratable en Indian Wells y verdugo de Alcaraz en el mismo torneo, han demostrado que el nivel actual de la ATP está muy parejo.

Con Montecarlo casi por estrenar

Sobre su participación en Montecarlo, territorio prácticamente desconocido para el murciano, también ha hablado. "Es un torneo que solo he jugado [una vez]. Quiero venir y jugar muy bien. Tengo muchas ganas de entrenar aquí y prepararme para mi primer partido”.

Una de las grandes novedades para este torneo es la ausencia de Juan Carlos Ferrero como entrenador de Charly. Será Samu López quien haga de primero del tenista español, de la misma manera que lo hizo en Rotterdam, único título hasta el momento en 2025.

Este domingo, Alcaraz y Djokovic entrenaron juntos antes de debutar en segunda ronda. El español y el serbio volvieron a mostrar la gran relación que hay entre ambos y acabaron jugando un partidillo. Ambos no se encontrarían hasta una hipotética final. Charly espera rival entre el ganador del duelo entre Fabio Fognini y Francisco Cerúndolo y Nole iniciará su camino hacia el título contra Stan Wawrinka o Alejandro Tabilo, su verdugo en el Masters 1000 de Roma el año pasado.