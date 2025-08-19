Alcaraz y Raducanu en el dobles mixto del US Open 2025: cuándo juegan, horario y dónde ver por TV y online

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se estrenan ante Jessica Pegula y Jack Draper en el dobles mixtos del US Open 2025 hoy martes 19 de agosto. Te contamos a qué hora juega la pareja su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Sin apenas tiempo de descanso después de enfrentarse ante Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz se desplaza hasta Nueva York para disputar los dobles mixtos del US Open, que tendrán lugar entre el 18 y el 19 de agosto. Los 'tempos' son algo justos, aunque la brevedad del torneo dará a sus participantes algo de respiro antes de la disputa del cuarto 'Major' de la temporada.

Más descansada llegará Emma Raducanu, que quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Masters de Cincinnati a manos de Aryna Sabalenka. La británica, eso sí, cayó con honores, apuntándose una manga ante la número 1de mundo y llevando al tie break las dos en las que terminó cediendo.

Los primeros rivales de Alcaraz y Raducanu en el dobles mixto del US Open 2025 serán Jessica Pegula y Jack Draper. La pareja formada por la estadounidense y el británico, formada a última hora tras el abandono por lesión de Paula Badosa, parte como primera cabeza de serie del torneo.

Alcaraz y Raducanu juntos en Wimbledon / Wimbledon

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Alcaraz y Raducanu volverán a salir a pista este mismo martes para enfrentarse a los vencedores del cruce entre las parejas Danilovic/Djokovic y Andreeva/Medvedev.

¿A qué hora juegan Alcaraz y Raducanu hoy en el dobles mixto del US Open 2025?

El primer partido de Alcaraz y Raducanu en el dobles mixto del US Open 2025, en el que se enfrentan a Pegula y a Draper en los octavos de final, tendrá lugar este martes 19 de agosto.

El encuentro se disputará en el cuarto turno de la Arthur Ashe, la Pista Central del torneo, por lo que dará comienzo a partir de las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver hoy por TV los partidos de Alcaraz y Raducanu en el dobles mixto del US Open 2025?

En España, todos los partidos del dobles mixto del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El primer partido de Alcaraz y Raducanu, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el dobles mixto del US Open 2025 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de la pareja formada por Alcaraz y Raducanu.