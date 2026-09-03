Alcaraz se está quedando solo en Nueva York: ¡cae Auger-Aliassime en segunda ronda!

Cada vez quedan menos favoritos en Nueva York. Felix Auger-Aliassime dice adiós al US Open en la segunda ronda del torneo y es otro cabeza de serie que se despide en la primera semana. El canadiense, que fue semifinalista en Wimbledon y estuvo muy cerca de llegar a la final, sucumbió ante el ruso Karen Khachanov, en un partido en el que acusó los problemas físicos.

Aunque ganó el primer set, Auger-Aliassime se desinfló y su rival no dudó en aprovecharlo (7-6, 3-6, 2-6, 2-6) para dejar a otro favorito en fuera de juego. Con la derrota del canadiense, tres de los cinco mejores del ranking (Auger-Aliassime, Djokovic y Sinner) no están presentes en la tercera ronda del torneo. Tan solo quedan vivos Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

Se va estrechando el cerco y Alcaraz cada vez es más favorito para levantar de nuevo el título en los Estados Unidos. Zverev estuvo muy cerca de decir adiós en su debut y tuvo que remontar un 2-0 en sets en contra. Si el germano también se hubiera visto sorprendido, tan solo quedaría el murciano como opción 'top 5' ganadora. Una completa locura.

No hay que olvidar tampoco la tremenda paliza que recibió ayer Rafa Jódar, que aunque no cuente con un ranking tan alto, era otro de los candidatos a llegar lejos en el torneo. Todos van cayendo poco a poco y será una buena oportunidad para algunos jugadores de llegar lejos o incluso de ganar su primer Grand Slam. Varios estadounidenses son capaces de ello.

Taylor Fritz tendrá una buena oportunidad en Nueva York / EFE

Uno de ellos es Taylor Fritz, que está jugando a un gran nivel en Nueva York y que ya fue finalista hace dos ediciones. El US Open es un torneo que se le da especialmente bien, por lo que podría dar mucha guerra y repetir final. Va por el lado del cuadro de Alexander Zverev, al que le tiene totalmente pillada la medida, y solo se enfrentaría con Alcaraz en el hipotético partido por el título.

Adiós al top 4

El otro es Ben Shelton. El norteamericano es otro jugador que se crece en el US Open y muestra una versión impecable a final de temporada. La posibilidad de un duelo entre Ben y Alcaraz en cuartos de final es muy posible y podría decidir al campeón, o por lo menos al finalista de esa parte del cuadro. El último a tener en cuenta sería Medvedev, tan imprevisible como siempre.

Con esta derrota, Auger-Aliassime caerá inevitablemente varios puestos en el ranking, ya que defendía una importante cantidad de puntos (750). Cobolli, Shelton, Medvedev y De Miñaur podrían superarle si alcanzan la segunda semana en Nueva York. Será difícil que el canadiense vuelva a ascender a una cuarta posición que sorprendía por su irregularidad durante la temporada.