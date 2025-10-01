¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ha decidido tomarse un respiro en el circuito profesional. Con el trofeo del ATP 500 de Tokio en sus vitrinas después de una contundente victoria ante Taylor Fritz, el de El Palmar se dará unos días antes de regresar a la acción, lo que le ha llevado a tomar la decisión de no participar en el Masters 1000 de Shanghai.

A pesar de que el buen nivel mostrado con el paso de los partidos haya dejado en el olvido lo sucedido en su debut, Alcaraz ha completado el torneo de Tokio con molestias en su tobillo fruto de la torcedura que le llevo a irse al suelo y hacer saltar todas las alarmas ante Sebastián Baez.

"Después de mis últimos problemas físicos, la mejor decisión es descansar y desafortunadamente no jugaré en Shanghai", confirmó el murciano a través de un comunicado poco después de proclamarse campeon en suelo nipón.

Alcaraz con el título en Tokio / AP

La ausencia de Alcaraz en Shanghái no tendrá un gran impacto en su situación en el ranking ATP, por lo que el murciano se asegura el número 1 durante las próximas semanas. Los 200 puntos que defiende de la edición anterior apenas tienen peso teniendo en cuenta que Jannik Sinner está obligado a revalidar el título para no perder terreno.

¿Cuál es el próximo torneo en el que participará Alcaraz?

El próximo torneo en el que participará Carlos Alcaraz será el Six Kings Slam, torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudí y contará con la participación de las principales raquetas del circuito. El de El Palmar partirá gran reclamo junto con Jannik Sinner y Novak Djokovic, mientras que Alexander Zverev, Taylor Fritz y Jack Draper completan el elenco de participantes.

¿Cuándo empieza el Six Kings Slam 2025?

La presente edición del Six Kings Slam se disputará del 15 al 18 de octubre en Riad, Arabia Saudí. Las dos primeras jornadas acostumbran a arrancar a las 18:30 hora española, mientras el último día de competición dará comienzo a partir de las 17:30 horas (CET).

Dos de los seis tenistas que conforman el elenco de participantes del torneo de exhibicón acceden directamente a semifinales y evitan el primer día de competición, en el que los otros cuatro integrantes se enfrentarán por un billete en la siguiente ronda.

¿Dónde ver el próximo partido de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025?

En España, todos los partidos de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025 se podrán ver por TV y online a través de Netflix

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Six Kings Slam 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.