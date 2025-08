¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz cuenta los dias para volver a la acción y comenzar la gira americana. Después de unas semanas de inactividad, el de El Palmar regresa al circuito con un objetivo entre ceja y ceja: reducir su diferencia respecto a Jannik Sinner en la carrera por el número 1 del ranking ATP.

Inactivo desde el pasado 13 de julio, cuando cayó derrotado en la final de Wimbledon precisamente ante Jannik Sinner, Alcaraz tendrá mucho camino por recorrer en los torneos venideros si quiere desbancar al italiano. La distancia entre ambos ahora mismo es de 3.430 puntos, pero este escenario adverso podría cambiar radicalmente en las próximas semanas.

A pesar de esta última derrota, Alcaraz viene de una dinámica muy positiva en los últimos meses. El número 2 del mundo, que empezó el año con más dudas que certezas y el ATP 500 de Rotterdam como única alegría, cuajó una 'clay season' sensacional con las conquistas de los Masters 1000 de Montecarlo y Roma, además de su triunfo en Roland Garros. Sobre la hierba, fue el ganador de Queen's y se quedó a las puertas de la gloria en Wimbledon.

El tenista español Carlos Alcaraz tras la final de Roland Garros que ha jugado contra el italiano Jannik Sinner en Parñis, Francia / EFE

Después de descartar el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Toronto de su calendario particular, Alcaraz dará comienzo a su particular gira americana con el firme objetivo de volver a saborear la gloria en el US Open, escenario que le vio ganar su primer 'Major'.

¿Cuál es el próximo torneo en el que participará Alcaraz?

El próximo torneo en el que participará Carlos Alcaraz será el Masters de Cincinnati, torneo de categoría 1000 que se disputa en Ohio y primera parada en la gira americana para muchos 'top' mundiales. El de El Palmar partirá como segunda cabeza de serie de una lista en la que destacan nombres de la talla de Sinner, Zverev, Fritz, Djokovic, Lorenzo Musetti o Holger Rune.

¿Cuándo empieza el Masters 1000 de Cincinnati 2025?

La presente edición del Masters 1000 de Cincinnati se disputará del 7 al 18 de agosto en el Linder Family Tennis Centre de Ohio, Estados Unidos. Las jornadas acostumbran a arrancar a las 11:00 hora local, 17:00 hora española.

¿Dónde ver el próximo partido de Carlos Alcaraz en Cincinnati 2025?

En España, todos los partidos de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Cincinnati 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.