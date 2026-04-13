¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz perdió el trono del tenis mundial en Montecarlo tras la victoria final de Jannik Sinner contra el murciano. En el partido más esperado de todos, con el número uno del ranking en juego, el italiano demostró tener más temple que su rival, que sucumbió ante el poderío del transalpino sin poder presentar mucha más batalla.

A pesar del duro varapalo recibido en Montecarlo, el ahora número dos del mundo no tiene tiempo para lamentarse. Del 13 al 19 de abril, en el Real Club Tenis de Barcelona, el murciano quiere volver a la senda ganadora en un Barcelona Open donde parte como claro favorito. Defiende puntos tras la final perdida en 2025 contra Rune y con el principal aliciente de, solo en el caso de ganar el torneo, poder recuperar el trono del tenis mundial antes de Madrid. Está en sus manos.

Alcaraz en la final ante Sinner / EFE

El torneo barcelonés llegará sin apenas descanso para Alcaraz tras Montecarlo. El murciano ha querido apuntarse a todas las citas que podía en tierra batida al contrario que Jannik Sinner, que prefirió descansar tras el torneo monegasco y recuperar fuerzas para el Masters 1000 de Madrid. Semanas decisivas en la lucha por el número uno, que actualmente atesora Jannik Sinner... al menos durante unos días.

¿Cuándo empieza el ATP 500 de Barcelona?

El ATP 500 de Barcelona empezará en el Real Club Tenis de Barcelona del 13 al 19 de abril. Carlos Alcaraz disputará su primer partido el martes 14 de abril en un horario todavía por confirmar contra el finlandés Otto Virtanen.

¿Dónde ver el el ATP 500 de Barcelona?

En España, el Barcelona Open se podrá seguir en directo a través de TV3, RTVE Play, Teledeporte y Movistar Plus+. Las plataformas ofrecerán la cobertura en directo del torneo con especial atención a los partidos de las raquetas españolas.

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