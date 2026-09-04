TENIS
¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el US Open 2026? Fecha, rival y dónde ver los octavos de final por TV y en directo
A qué hora juega Alcaraz su próximo partido y en qué canal de TV ver los octavos de final del US Open 2026 desde España
Donde ver el torneo de US Open 2026
Carlos Alcaraz ha vuelto al circuito con ganas de dar guerra. En una edición del US Open profundamente marcada por la criba de cabezas de serie en las primeras rondas, el tenista de El Palmar no solo ha conseguido sobrevivir, si no que está haciendo méritos para llegar a la segunda semana como firme candidato al título a pesar de su reciente lesión.
Después de doblegar sin mayores complicaciones a Safiullin y a Faria, Alcaraz ha tenido que arremangarse para apear del 'Major' americano a un sorprendente y combativo Yibin Wu. Superados ya los tres primeros cortes, el camino del murciano hacia la defensa de un título que ya ha levantado en dos ocasiones comenzará a endurecerse considerablemente.
El próximo rival de Alcaraz en el US Open 2026 será Tommy Paul, el número 21 del mundo. El estadounidense, que previamente había eliminado a Wong y a Prizmic, viene de tener que acudir al quinto set para imponerse ante el kazajo Alexander Bublik.
¿Cuándo juega Alcaraz contra Paul en el US Open 2026?
El partido entre Carlos Alcaraz y Paul, correspondiente a los octavos de final del US Open 2026, se jugará durante la jornada del domingo 6 de septiembre en un horario todavía por determinar.
¿Dónde ver por TV los partidos de Alcaraz del US Open 2026?
En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
El partido de Alcaraz en los octavos de final, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.
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