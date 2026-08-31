¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el US Open 2026? Fecha, rival y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz está de vuelta, y no ha podido dejar mejores sensaciones en su regreso a la pista. El tenista de El Palmar, actual número 3 del mundo, saldó su estreno en el US Open 2026 con una convincente victoria ante el ruso Safiullin, al que doblegó en tres mangas.

Después de unos meses en el dique seco por culpa de la fatídica lesión de muñeca sufrida en el Barcelona Open, Alcaraz aterriza en el 'Major' neoyorkino con el único objetivo de comenzar a recuperar sensaciones de cara al tramo final de la temporada. A pesar de este contexto, es difícil obviar al murciano como uno de los favoritos a conquistar un título que ya ha levantado en dos ocasiones, la última de ellas el año anterior.

El próximo rival de Alcaraz en el US Open 2026 será Jaime Faria, el número 72 del mundo. El portugués viene de sufrir de lo lindo en su estreno, teniendo que acudir al quinto set para doblegar al local Jenson Brooksby.

Jaime Faria será el próximo rival de Alcaraz en el US Open 2026 / EFE

¿Cuándo juega Alcaraz contra Faria en el US Open 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jaime Faria de la segunda ronda del US Open 2026 se jugará durante la jornada del miércoles 2 de septiembre con horario todavía por determinar.

La parte baja del cuadro, desde donde parte Alcaraz, fue la que abrió fuego en el torneo y por tanto la que disputará siempre primero cada ronda.

¿Dónde ver por TV los partidos de Alcaraz del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El próximo partido de Alcaraz, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.