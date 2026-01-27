¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el Open de Australia? Fecha, horario y dónde ver la semifinal contra Zverev

Carlos Alcaraz ha conseguido romper su techo en el Open de Australia. Después de varias desilusiones en el primer Grand Slam de la temporada, el murciano avanza a semifinales del Open de Australia después de batir en tres sets a Alex de Miñaur.

El de El Palmar afrontaba hoy su mayor desafío en lo que llevamos de torneo al medir sus fuerzas ante el ídolo local del Melbourne Park, pero no le tembló el pulso ni un ápice. Haciendo gala de una de sus versiones más demoledoras, Alcaraz apagó el sueño de De Miñaur con un contundente 7-5, 6-3 y 6-1.

Una vez confirmada su presencia en semifinales, el número 3 del mundo Alexander Zverev será el penúltimo desafío en el camino de Alcaraz hacia uno de los pocos títulos que todavía se le resisten. El alemán viene de eliminar a Learner Tien, una de las grandes sorpresas de la presente edición del 'Major' australiano.

¿Cuándo juega Alcaraz las semifinales del Open de Australia?

El partido de Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev en semifinales del Open de Australia 2026 se disputará el próximo viernes 30 de diciembre en un horario todavía por determinar.

Al tratarse de los dos primeros tenistas en confirmar su presencia en la penúltima ronda del torneo, lo más probable es que el encuentro entre Alcaraz y Zverev se dispute en la sesión matinal de la Rod Laver Arena, por lo que se desarrollará en la madrugada española.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.