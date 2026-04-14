¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el Barcelona Open 2026? Fecha, rival y dónde ver gratis por TV y en directo

Carlos Alcaraz ha empezado con buen pie su andadura en el Barcelona Open. A pesar de dar un pequeño susto en el primer set, el de El Palmar terminó imponiéndose con solvencia en su debut contra Otto Virtanen, lo que le permite superar la primera ronda en un torneo que ya ha conquistado en dos ocasiones.

Después de caer ante Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Montecarlo y ceder el número 1 del ranking ATP, Alcaraz afronta la presente semana de competición decidido a recuperar el terreno perdido. En este sentido, su participación en el Barcelona Open cobra doble importancia, ya que la conquista del título le permitiría recuperar su posición de privilegio.

El próximo rival de Alcaraz en el Barcelona Open 2026 será Tomas Machac, el número 47 del mundo. El checo viene de imponerse en primera ronda a Sebastián Baez, ante el que tuvo que acudir al tercer set (2-6, 6-4 y 6-1).

Machac, el próximo rival de Alcaraz en el Barcelona Open 2026 / Europa Press

¿Cuándo juega Alcaraz contra Machac en el Barcelona Open 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tomas Machac, correspondiente a los octavos de final del Barcelona Open, se disputará el próximo jueves 16 de abril en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en el Barcelona Open 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open se podrán ver en directo a través de Esport3, RTVE y Movistar+.

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