Alcaraz: "A principios de año veía muy lejano el número 1"

Carlos Alcaraz dio un paso al frente en las Nitto ATP Finals que se están disputando en Turín al imponerse al italiano Lorenzo Musetti para cerrar con pleno de victorias la fase de grupos. Con la victoria, el murciano recuperó el número 1 y se aseguró acabar en esa posición a final de temporada, gane o no el torneo.

Ante Musetti, el de El Palmar saltó a la pista con la estrategia bien preparada. "Teniamos muy claro lo importante que era este partido y sobre todo las situaciones que podría vivir en el partido: los nervios, las sensaciones que no sean las mejores... pero ante eso teníamos muy claro lo que hacer, estar siempre fuerte mentalmente y esperar la oportunidad, estar muy concentrado con el saque y con ciertos tiros y eso es lo que he hecho muy bien", explicó el murciano a los micrófonos de Movistar.

"A pesar de lo importante que era hoy este partido hemos estado muy tranquilos la mayor parte del tiempo y hemos sabido lidiar con los peores momentos del partido", apuntó el de El Palmar.

De vuelta al 1

Tras ganar a Musetti, el murciano habló a pie de pista sobre su confición de líder del ranking ATP. "A principios de año veía muy lejano el número 1 porque Sinner ganaba todos los torneos. Pero desde la mitad de temporada me enfoqué en este objetivo porque fui capaz de mostrar un gran nivel en cada torneo. He peleado mano a mano con Sinner en este último tramo por el número 1", explicó el tenista español. "Para mí, significa todo. El trabajo que hicimos cada día durante toda la temporada. Altibajos, remontadas... Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mí mismo", afirmó.

"Sabíamos que teníamos que ganar los tres partidos para acabar en el número 1 que era uno de los principales objetivos. No te voy a decir que lo era desde principio de año porque si te soy sincero, pero sobre todo de mitad de temporada en adelante", explicó en la entrevista posterior.

"Estoy muy contento de haberlo conseguido antes de llegar a las semfinales. Este es un torneo que me haría mucha ilusión ganar algún día, así como que una parte de los objetivos del año está conseguida y ahora solo queda la otra. Voy con la misma presión y los mismos nervios, vamos a intentar jugar un gran tenis en semifinales y ojalá podamos avanzar a la final.