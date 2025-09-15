Alcaraz ya prepara la Laver Cup en su nueva pista

El tenis no da ni un respiro. Es por eso que el título del US Open ya queda atrás y Alcaraz se centra en el próximo torneo, aunque no sea del todo competitivo: la Laver Cup. La octava edición de la competición, que se celebra este año en San Francisco (Estados Unidos), cuenta con el español como cabeza de cartel, seguido de Alexander Zverev como número tres del mundo.

Al murciano se le vio entrenando en la nueva pista de la Carlos Alcaraz Academy, situada en El Palmar: una superficie dura indoor que le ayudará a preparar toda la gira europea que se juega bajo techo. También exhibió su nuevo 'look', esta vez sí de manera voluntaria, tiñéndose el pelo de rubio. Él mismo había prometido que habría una sorpresa tras ganar el US Open.

El murciano será el máximo representante del 'Team Europe', que estará acompañado por Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. Sus rivales serán el 'Team World', que cuenta con nombres menos potentes: Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka.

Carlos Alcaraz, en la Laver Cup del año pasado / Ebrahim Noroozi / AP

La Laver Cup fue un torneo que el español utilizó el año pasado para refrescar la mente. Su rendimiento en la gira norteamericana había sido terrible, con eliminaciones en Cincinnati y US Open a las primeras de cambio, y juntarse con otros tenistas en una exhibición le vino bien. Eso sí, aunque los partidos no sean del todo 'competitivos', los resultados influyen en el 'head to head' de la ATP.

Alcaraz tendrá otro capitán en esta edición, ya que Yannick Noah reemplaza a Bjorn Borg, y Tim Henman será el vicecapitán. También habrá cambios en el 'Team World', con Andre Agassi sustituyendo a John McEnroe y Patrick Rafter como segundo. Una de las bajas de última hora ha sido el norteamericano Frances Tiafoe, tenista que ya estuvo en la edición pasada y que tiene una buena relación con Charly.

Alcaraz celebra un punto ante Fritz en la Laver Cup 2024 / AP

El año pasado, el actual número uno del mundo disputó dos partidos en la Laver. Ambos fueron contra los dos tenistas estadounidenses con más ranking del mundo: Taylor Fritz y Ben Shelton. Mostrando su versión más sólida, ganó a los dos sin ceder ni un solo set. Fue el español quien dio la victoria al 'Team Europe' el año pasado, dejando el marcador en 13-11 para los del Viejo Continente.

Formato de la Laver Cup

El evento consta de cinco sesiones que se juegan durante tres días. El primer equipo que consiga 13 puntos (de un total de 24) se alza con el trofeo. Si el marcador sigue empatado después de 12 partidos, se jugará una final de dobles para determinar el ganador. Los partidos del día 1 valen un punto cada uno, los del día 2 valen dos puntos cada uno y los del día 3 valen tres puntos cada uno.

Después de la Laver, Alcaraz cambiará de continente para iniciar la gira asiática, donde tiene agendados los torneos de Tokio y Shanghai. Antes de regresar a Europa, pasará por Arabia Saudí para disputar las Six Kings Slam, donde volverá a ser cabeza de cartel, aunque esta vez con más motivo: siendo el número uno del mundo.