Alcaraz se pone deberes para octavos: "A partir de aquí, todo es a muerte"

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del US Open tras superar al tenista chino Yibing Wu. En su regreso tras la larga lesión de muñeca, hasta el propio jugador murciano aseguró que se siente con un nivel superior al esperado, aunque es consciente que tendrá que jugar todavía mejor en su duelo de cuarta ronda contra Tommy Paul.

"Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy en la próxima ronda. Obviamente, él va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja para él. Pero ya veremos. Espero que esté un poco cansado después del partido de hoy" sentenció el murciano tras su victoria sobre el duelo que se fue hasta los cinco sets entre Tommy Paul y Alexander Bublik en la victoria del estadounidense.

Minutos más tarde, en los micrófonos de Movistar+, el murciano recalcó la idea. "Contra Tommy Paul, ya no es momento de construir confianza ni de entrar en el ritmo. A partir de aquí, todo es a muerte. No hay que guardarse nada. Tienes que entrar al partido listo para dar absolutamente todo lo que tienes."

Más allá de la felicidad de estar en la segunda semana de competición, el murciano se puso deberes ya para el partido del próximo domingo. "Voy a intentar sacar un poco mejor, restar un poco mejor y, como he dicho, he fallado un par de derechas con las que no estoy muy contento. Pero creo que el partido lo requería. Espero que en la próxima ronda pueda estar mejor que nunca" explicó al ser preguntado sobre la Arthur Ashe.

MEJOR DE LO ESPERADO

Más allá de pensar en su próximo partido, Alcaraz se mostró feliz de su vuelta a las pistas. "Físicamente, pensaba que iba a estar aquí después del primer partido, pero me estoy recuperando muy bien. Estoy haciendo un gran trabajo en pista para estar en buena forma y ahora mismo creo que mi nivel es muy bueno. Creo que ya he recuperado el ritmo de competición" explicó sobre sus sensaciones en pista.

Alcaraz celebra ante Wu / EFE

Al respecto de su partido contra Wu, Alcaraz quiso restar importancia a los muchos fallos que cometió, explicando que el partido lo requería así. "La manera en la que él juega es increíble, el ritmo que tiene, cada golpe, de derecha, de revés. Su bola resbala muchísimo en la pista, y para mí a veces es muy difícil de controlar. Jugué agresivo, jugué inteligente y en los momentos más complicados supe responder y eso me hace estar muy contento. Podría haberlo hecho mejor, pero en general estoy muy orgulloso y feliz con el partido de hoy" analizó un Carlos Alcaraz que otro día más sacó su flecha a pasear.