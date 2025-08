Alcaraz pone rumbo a Cincinnati... ¡y Djokovic se baja!

Todo listo para disfrutar de nuevo de Carlos Alcaraz. El español viajó este lunes a Cincinnati para iniciar la gira de pista dura, después de descartar su presencia en Toronto y priorizar unas semanas de descanso. El español no salta a pista desde la final de Wimbledon, donde no pudo revalidar el título en la hierba londinense ante Jannik Sinner.

Aunque el español haya aprovechado estos días para desconectar, también se ha puesto a punto para adaptarse a la nueva superficie. Lo ha hecho en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, cerca de casa, con el objetivo de llegar lo más preparado posible a su 'peor' tramo de la temporada. El murciano tiene la oportunidad de acercarse mucho al número uno en los próximos torneos.

Cincinnati será el torneo de preparación para el US Open. Charly no defiende puntos, ya que cayó el año pasado en su debut contra Gael Monfils, mostrando una mala versión tras los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, el español llega más descansado que nunca y con la esperanza de hacer frente al monopolio de Jannik Sinner en pista dura.

Carlos Alcaraz, durante su preparación en Murcia / X

Ambos tenistas parten como claros favoritos al título, y más sin la presencia de Novak Djokovic. El serbio ha sorprendido a los aficionados del tenis y no estará en Cincinnati, lo que supone que se presentará al US Open sin rodaje, a no ser que dispute el torneo de Winston-Salem, de categoría 250, algo que parece poco probable.

Carlos debutará el fin de semana, sin conocer todavía si será sábado o domingo, con la necesidad de espantar los fantasmas de la pasada temporada. Aun así, las sensaciones son distintas y es evidente que su versión, al menos en el apartado mental y físico, será mucho mejor. El sorteo del cuadro se conocerá este martes, por lo que el español ya sabrá a qué hipotéticos rivales se enfrentaría hasta la final.

Novak Djokovic, tras ganar en Cincinnati en 2023 / AFP

Tras la baja de Djokovic, no podrá repetirse la mítica final entre el español y el serbio en Cincinnati, una de las mejores de Masters 1000 que se recuerdan en los últimos tiempos (y quizá en toda la historia). El balcánico se impuso al español en un duelo de tres horas y 49 minutos de partido, donde prácticamente todos los sets se fueron al tie-break.

¿El primer título en Cincinnati?

Esta ha sido la única final que ha disputado Alcaraz en este torneo, por lo que el español todavía no sabe lo que es ganar en Ohio. No es el caso del US Open, donde conquistó su primer título de Grand Slam en 2022 y su único sobre pista dura. El español siempre ha comentado que juega muy cómodo sobre esta superficie, aunque se la asocie su dominio a la tierra batida y la hierba.

El hombre a batir en la gira será Jannik Sinner, que encadenó Cincinnati y US Open el año pasado sin despeinarse. Un jugador que se exhibe en este tramo de la temporada y donde nadie ha conseguido estar ni siquiera cerca de su nivel. Alcaraz llega con el objetivo de conseguirlo, mientras que Djokovic seguirá disfrutando de sus vacaciones hasta que la pelota caiga en Nueva York.