Alcaraz pone el foco en Doha

Con el trofeo del Open de Australia luciendo ya en sus vitrinas, Carlos Alcaraz ha aparcado la euforia para volver a coger la raqueta y preparar su próxima cita, el ATP 500 de Doha. El tenista murciano estará presente la próxima semana en la cita qatarí, donde ya participó el año pasado.

En busca de seguir creciendo en lo alto del ranking, Alcaraz tiene la oportunidad de volver a sumar puntos, después de caer el pasado año en cuartos de final ante el checo Jiri Lehecka.

Para ello, se ha puesto manos a la obra este fin de semana junto a su equipo en la Carlos Alcaraz Academy. La idea es viajar este próximo sábado según ha adelantado MARCA y poder tener unos días de preparación en el complejo qatarí antes de empezar la competición.

En Doha, Alcaraz volverá a reencontrarse con Djokovic y Sinner. El italiano sabe que tiene por delante varios meses para sumar muchos puntos, el año pasado no jugó entre febrero y mayo por la sanción por dopaje, y ha viajado este mismo lunes para poner todo el foco en el torneo.

A las puertas de los dos primeros Masters 1000 del año, Indian Wells y Miami, el torneo de Doha servirá para poner a punto la fase final de este primer tramo de temporada.

En caso de ganar un partido más en Doha, Alcaraz habrá igualado su mejor inicio de temporada en la ATP con ocho victorias seguidas -lleva las siete que obtuvo en Melbourne-. A esa cifra llegó en 2023 cuando venció en los cuatro choques que le hicieron campeón en el ATP 250 de Buenos Aires y luego cuatro hasta llegar a la final en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando cayó frente al británico Cameron Norrie en un partido que concluyó lesionado.

El fulgurante arranque de temporada del palmareño entonces le llevó a ganar 18 de sus 19 primeros partidos entre mediados de febrero y finales de marzo. En enero no jugó porque una lesión le impidió disputar el Open de Australia pero retomó la competición en forma y, de hecho, también se llevó el Masters 1.000 de Indian Wells y fue finalista en el de Miami.

En Doha, Alcaraz volverá a ejercer de número uno, posición que tiene asegurada hasta como mínimo el próximo 30 de marzo, el lunes después de que termine el Masters 1000 de Miami. El murciano tiene seis semanas más aseguradas en lo más alto, que sumadas a las 58 en total que acumula este lunes, le llevaran hasta las 64 en total, muy cerca de las 66 semanas que tiene Sinner como número uno.

