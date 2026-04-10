Alcaraz se pone a 300 de camino a 'semis'

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo después de superar a Alexander Bublik (6-3 y 6-0) en poco más de una hora de partido para sumar su victoria 300 en el circuito profesional.

Tres centenares de triunfos en 367 partidos, siendo el tercer hombre más joven de toda la historia en conseguirlo de forma más rápida, igualando a John McEnroe y solo por detrás de Jimmy Connors (363) y Rod Laver (357).

Una nueva gesta para el tenista murciano, que sigue aferrándose al número uno en su camino para defender su corona en Montecarlo, donde Jannik Sinner le sigue apretando sin ceder lo más mínimo.

El italiano cumplió y también está en ‘semis’, camino a lo que puede ser la primera final entre los dos líderes del tenis mundial en este 2026. Para ello, Alcaraz deberá superar antes su escollo en semifinales, después de mejorar y afinar su versión mostrada en la ronda anterior, con muchos fallos y alguna que otra desconexión.

10-0

Ante Bublik, supo minimizar todo ello y se aprovechó del ritmo erróneo y de las decisiones poco acertadas del kazajo, que pese a tener su momento peligroso en el partido, demostró que la tierra batida no es ni mucho menos su superficie predilecta.

Del 2-0 inicial a favor de Alcaraz, el kazajo reaccionó y puso el 2-3, apretando el partido, aunque fue un mero espejismo. Bublik fue entregando juego a juego, encadenando errores punto a punto, y Alcaraz supo ir imponiendo la versión necesaria para sumar un parcial de diez juegos consecutivos y dejar el partido sentenciado, poniendo rumbo a las semifinales de la manera más plácida posible.

A la espera de conocer si será ante Álex de Miñaur o Valentin Vacherot, Alcaraz ya tiene el billete para las semifinales en su octava victoria consecutiva en Montecarlo, que empieza a ser ya uno de sus territorios predilectos en el calendario.

"Diría que jugué un partido muy bueno y sólido contra un jugador que probablemente es poco ortodoxo. No sabes qué va a hacer después, pero estoy contento de haber pasado y de jugar otra semifinal aquí. Y obviamente, estoy muy feliz por mi victoria número 300 en el ATP Tour. Y sí, espero que vengan muchas más" mencionó el murciano tras el partido.

De menos a más en la tierra batida, Alcaraz vuelve a tener un nuevo título a solo dos pasos en el inicio de un calendario demoledor, que le llevará de Montecarlo a Barcelona, con la posibilidad de jugar siete partidos en nueve días si consigue alcanzar ambas finales.

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Tras ello, Madrid y Roma como colofón a la preparación para abordar un nuevo título en Roland Garros.