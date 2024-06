Alcaraz pierde el número dos y se complica Wimbledon

Carlos Alcaraz se despidió este jueves de Queen's en octavos de final, ante un Jack Draper que está siendo la sensación de esta temporada de hierba. El español no solo pierde puntos al defender título, sino que también cede el número dos del mundo a Novak Djokovic.

La derrota frente a Draper va mucho más allá de Queen's. El murciano vuelve al tercer puesto mundial, tras verse durante una semana tan solo por detrás de Jannik Sinner en el ranking. Aun así, después de perder 450 puntos en Londres, se situará el próximo lunes por debajo de 'Nole', que sin disputar ningún torneo esta semana volverá a tener la 'plata'.

El español cargó después del partido contra el nuevo cronómetro en Queen's. "El juez de silla me ha dicho que es una nueva regla, el reloj nunca para, después de que el punto acaba empieza el reloj. Es malo para el jugador. Acabo el punto en la red y no tengo tiempo para ir a por las pelotas. No hablo de ir a por la toalla, no, no. No tengo tiempo ni para ir a las pelotas. Es una locura. Nunca lo he visto en el tenis."

El problema también se traslada a Wimbledon. El español, que iba a partir como cabeza de serie en un lado del cuadro, se encontrará obligatoriamente con Novak Djokovic o Jannik Sinner antes de la final, ya que ambos liderarán sus respectivos lados de emparejamientos al ser los dos máximos cabezas de serie.

Zverev aprieta desde la cuarta posición

Por detrás en el ranking, Alexander Zverev también aprieta para Wimbledon. Y es que el alemán cayó el año pasado en tercera ronda y defenderá pocos puntos para esta cita. Todo lo contrario para el murciano, que alzó el título y tendrá que hacer un buen papel si no quiere verse en el cuarto puesto mundial.

Aun así, Alcaraz también podría ser número dos del mundo después de Wimbledonsi Djokovic no participa o no llega a la final y él repite título. En definitiva, la gira de hierba no ha acabado ni mucho menos todavía y los puestos en el ranking pueden moverse hacia abajo... y hacia arriba.