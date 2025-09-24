Alcaraz: "No pienso en los 24 Grand Slam de Djokovic"

Carlos Alcaraz regresa a la acción tras su participación en la Laver Cup. Por primera vez en su carrera, el murciano jugará en Tokio, donde debutará este jueves ante el argentino Baez (11:00 horas CET). Es la primera parada del último tramo de temporada, que contará con los dos últimos Masters 1000 del año (Shanghái y París) además de las finales de la ATP y de la Copa Davis.

En la capital nipona, el murciano quiere defender los 500 puntos que ganó el pasado año en Pekín, para seguir haciendo crecer sus números en la que él mismo asegura que es ya la "mejor temporada de mi carrera".

Así lo explicó en la rueda de prensa previa al inicio del torneo, donde se desmarcó del objetivo de los 24 títulos de Grand Slam que tiene Novak Djokovic. "No es algo que esté en mi mente en este momento. Muchas veces me preguntan cuál es mi objetivo en el tenis. Siempre sigo que quiero estar a la altura de las leyendas o los mejores tenistas de la historia, pero no pienso en ello ahora mismo. He logrado grandes cosas con 22 años, pero no sé cuántos torneos podré ganar en el futuro" aseguró el murciano.

Sé que Sinner va a cambiar cosas

La consecución del US Open el pasado 7 de septiembre vuelve a poner a Carlitos como el gran favorito para levantar los grandes títulos que quedan, aunque él mismo asegura que Sinner va a cambiar cosas para devolverle nuevamente el golpe. “Sé que Sinner va a cambiar cosas respecto a la final del US Open. Es lo mismo que hice yo después de perder con él un par de veces, intentar ser mejor la próxima vez que me enfrentase con él. Tenía que estar concentrado y preparado para esos cambios. Nuestra rivalidad está mejorando y creo que eso para el tenis es genial. No sé las veces que jugaremos Sinner y yo y en qué circunstancias lo haremos, pero de momento va genial” explicó.

UN CAMINO CON FRITZ COMO GRAN RIVAL

En Tokio, el gran rival a batir será Taylor Fritz, quien derrotó el murciano hace apenas unos días en la Laver Cup. Con Baez como primer rival, el murciano podría encontrarse con nombres complicados en su camino como los de Frances Tiafoe, Ruud o el italiano Matteo Berrettini antes de la gran final.

En busca de coronarse en tierra desconocida, Alcaraz tiene claro el objetivo. "Al final de esta semana sólo quiero poner mi nombre junto a los de Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray y Novak Djokovic. Será un honor estar junto a esos nombres”.