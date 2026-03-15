Alcaraz, tras perder ante Medvedev, levanta la voz: "Me cansa tener siempre la diana en la espalda"

El español Carlos Alcaraz, eliminado este sábado en semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), aseguró que nunca había visto a su rival, el ruso Daniil Medvedev, jugar a este nivel. "Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras la eliminación.

"Solo tengo palabras de crédito para Daniil. Creo que hizo un partido increíble. Desde el comienzo del partido hasta el final, su juego ha sido irreal", agregó. "Tengo que aceptarlo y seguir adelante, y asumir que a partir de ahora todos van a jugar así contra mí, así que tengo que estar preparado para eso", añadió.

Medvedev, número 11 del mundo, derrotó a Alcaraz (número 1) por 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 37 minutos. El ruso se medirá en la final al italiano Jannik Sinner (n.2).

"Estoy jugando un gran tenis. Y creo que estoy demostrando a los jugadores y a la gente que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel durante una hora y media o dos horas en cada partido", afirmó el murciano, hasta hoy invicto en 2026.

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Elogios a Fonseca

También aseguró haber visto la otra semifinal entre Sinner y Fonseca, que ganó el italiano. "Vi un poco del partido. No lo pude ver entero, pero vi que Joao estuvo jugando un tenis fantástico. Obviamente, cuando alguien le juega de tú a tú a Jannik y el partido termina 7-6, 7-6, significa que tuvo que jugar a un nivel muy alto y rendir realmente bien. Me gusta mucho ver a Joao crecer y verlo disputando este tipo de partidos y mostrando este nivel. Soy una persona y un jugador al que le encanta ver cómo otros jugadores evolucionan. Tanto como persona como jugador, es muy joven y seguro que aprenderá mucho de esta experiencia. Me alegra mucho ver dónde está Joao ahora mismo, y estoy seguro de que veremos mucho más de él en el futuro", agregó