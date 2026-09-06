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Alcaraz - Paul hoy en directo: Octavos de final del US Open en vivo

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Alcaraz celebrando su victoria contra Wu en el US Open / Europa Press

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Octavos de final del US Open 2026
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