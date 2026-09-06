Alcaraz - Paul hoy en directo: Octavos de final del US Open en vivo

CAMINO DUROS

El duelo entre Alcaraz y Paul abre los octavos de final en un cuadro que ha quedado muy abierto por arriba, pero que cuenta con grandes partidos en esta parte baja.

El rival en cuartos será el ganador del Shelton - Tsitsipas que se juega esta madrugada, mientras que el otro cuarto de final será entre los ganadores del Michelsen - Etcheverry y el Medvedev - Tiafoe.