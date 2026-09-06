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US OPEN
Alcaraz - Paul hoy en directo: Octavos de final del US Open en vivo
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul en los octavos de final del US Open 2026
CAMINO DUROS
El duelo entre Alcaraz y Paul abre los octavos de final en un cuadro que ha quedado muy abierto por arriba, pero que cuenta con grandes partidos en esta parte baja.
El rival en cuartos será el ganador del Shelton - Tsitsipas que se juega esta madrugada, mientras que el otro cuarto de final será entre los ganadores del Michelsen - Etcheverry y el Medvedev - Tiafoe.
A POR LA 18
Alcaraz acumula una racha de 17 victorias consecutivas en Grand Slam tras ganar el US Open del año pasado y el Open de Australia a principios de esta temporada, convirtiéndose en el hombre más joven en completar el Grand Slam de Carrera en la historia, con tan solo 22 años.
Una victoria que le convertiría en el tercer hombre en la Era Abierta en alcanzar 5 cuartos de final del US Open antes de cumplir 24 años, después de McEnroe (1978-82) y Hewitt (2000-04).
DIVERSIÓN ASEGURADA
Si una cosa es segura es que los partidos entre Paul y Alcaraz dejan siempre puntos para el recuerdo. Probablemente, los dos jugadores más talentosos entre los mejores del mundo.
PAUL, AVISADO
Tommy Paul sabe bien lo dificil que es vencer a Carlitos. En el pasado Open de Australia, así describía como es lidiar con el murciano.
“Me superó por completo. Lo describiría así: te asfixia, de alguna manera. Te hace sentir que no tienes tiempo. Te apura. Hacía lo que quería".
Pese a ello, dice haber aprendido de ello y está listo para intentar una victoria en su casa.
SUBIR EL NIVEL
Alcaraz es consciente que debe subir el nivel mostrado hasta el momento en el torneo. Así lo explicó tras su victoria ante Wu en tercera ronda.
"Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy en la próxima ronda. Obviamente, él va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja para él. Pero ya veremos. Espero que esté un poco cansado después del partido de hoy".
RIVAL CONOCIDO
Noveno duelo el de hoy entre Alcaraz y Tommy Paul con un 6-2 para el español hasta el momento, que además se ha llevado los últimos cinco.
El estadounidense es una de sus víctimas favortias y de vencerlo hoy se convertiría en el primer rival al que ha ganado en todos los Grand Slams a lo largo de su carrera.
Además, el murciano ostenta un demoledor bagaje de 12-0 contra tenistas estadounidenses en torneos Grand Slam.
OCTAVOS DE FINAL
Muy buenas tardes. Octavos de final en el US Open con un auténtico partidazo. Carlos Alcaraz contra Tommy Paul.
Llega la hora de la verdad para el tenista murciano, que tras solventar sus tres primeras pruebas, ve hoy como el nivel sube dos, tres o incluso más peldaños.
Será a partir de las 20h en España, lo que nos asegura una tarde noche de tenis del bueno.
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