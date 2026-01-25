En directo
OPEN AUSTRALIA
Alcaraz - Paul en directo: Octavos del Open de Australia 2026 hoy en vivo
Sigue en directo el duelo de cuarta ronda entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul
Última hora y resultado del partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul de los octavos de final del Open de Australia 2026.
TODO LISTO
Los jugadores están acabando de ultimar los detalees antes de la salida a pista.
Todo preparado para el partidazo en busca de los cuartos.
SUBIDA DE NIVEL
Sin duda, el partido de hoy sube el nivel de manera exigente para Carlos Alcaraz tras tres primeras rondas muy plácidas. Walton, Hanfmann y Moutet fueron los tres primeros rivales en un camino en el que el murciano ya ha ido de menos a más.
Ahora, el americano exige un paso más ya en busca de los terceros cuartos de final consecutivos en Melbourne.
SALUDO CON ROD LAVER
Carlitos ha recibido el saludo del más grande aquí en Australia. Veremos si trae suerte.
EN BUSCA DE LOS CUARTOS
Segunda semana de competición ya en el Open de Australia. Carlos Alcaraz y Tommy Paul se juegan el primer billete del cuadro masculino en apenas 10 minutos. Partidazo para arrancar.
