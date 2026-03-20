Alcaraz ya tiene el partido que el mundo quería ver

Carlos Alcaraz ya conoce su primer rival en el Masters 1000 de Miami, en el que será uno de los partidos más deseados, si no el que más, en la actualidad del tenis. El número uno mundial se medirá al brasileño Joao Fonseca, llamado a ser por muchos el hombre que pueda disputar el trono mundial al propio Alcaraz y Jannik Sinner.

Fonseca consiguió superar su encuentro de primera ronda ante el húngaro Fabian Marozsan (6-4, 3-6 y 6-2) y, tras medirse ante Sinner en Indian Wells, hará lo propio este sábado de madrugada (hora española) frente al tenista de El Palmar, en otra prueba para demostrar si las expectativas puestas en él son reales o no.

Ante Sinner en Indian Wells lo demostró de buena manera, con un duelo que se decidió en dos sets a favor del italiano, pero que para nada tuvo un camino fácil. De hecho, junto a la final con Daniil Medvedev, fue el partido más difícil para el campeón, que cerca estuvo de ceder un set ante el brasileño, que parece que por fin encuentra el ritmo deseado.

Después de maravillar al mundo en el Open de Australia de 2025, Fonseca generó unas expectativas que poco a poco se fueron diluyendo. Conquistó el torneo de Buenos Aires y, a sus 18 años, se postuló como uno de los firmes candidatos a formar un nuevo ‘Big Three’. Pero, como a muchos, todo ello le acabó pasando factura y su cuerpo y su cabeza terminaron cediendo ante tal presión.

Parte del proceso que toca vivir para llegar a lo más alto, que ahora parece gestionar de muy distinta manera. Tras superar una lesión de espalda complicada y cuajar un muy mal inicio de año, Fonseca está volviendo a lucir su tenis atractivo y potente, capaz de derrocar a cualquiera, con Alcaraz como próximo objetivo.

Un primer duelo entre ambos que ha tardado más de lo esperado en llegar, pero que lo hace en un momento inmejorable para ambos. “¡No puedo esperar al primer combate Fonseca vs Alcaraz!”, escribía en sus redes hace ya más de un año Andy Murray, que como muchos otros aficionados del tenis querían ver a los dos hombres más populares del circuito frente a frente.

Y es que, pese a no estar aún más arriba del Top 40, Fonseca mueve una marea de gente allá donde va. Tanto, que en su partido de primera ronda la organización del torneo no tuvo más remedio que darle hueco en la pista central para evitar aglomeraciones como ya se han visto en otros torneos donde ha jugado en pistas menores.

Con lleno absoluto y fiebre total por el partido, el Alcaraz - Fonseca es ya una realidad en un debut que, en lo deportivo y en lo extradeportivo, será muy exigente para el murciano, que quiere volver a levantar el título.