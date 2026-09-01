Alcaraz opina sobre el colapso físico de Djokovic: "Tienes que ganarte la victoria desde la primera pelota"

El regreso de Alcaraz era una de las cosas que más se esperaba ver en este US Open. Teniendo en cuenta que se perfilaba como uno de los grandes favoritos, todas las miradas estaban puestas en él tras meses de inactividad.

El tenista del Palmar superó la prueba rozando la perfección, derrotando al ruso Roman Safiullin en un encuentro a tres sets por 6-4, 6-4, 6-4. No corrió la misma suerte el otro gran favorito, Novak Djokovic, quien se vio superado desde el primer momento por el argentino Mariano Navone en un encuentro marcado por los vómitos, el llanto y el colapso físico del serbio.

El serbio tenía en sus manos la oportunidad perfecta de hacerse con este Grand Slam, sin Sinner en el cuadro y con un Alcaraz recién llegado al circuito. Pero lo que nadie se esperaba era que el de Belgrado perdiera en la primera ronda de uno de los grandes, tras una racha de 20 años sin hacerlo.

La eliminación de Djokovic es "una gran sorpresa"

De la misma manera que nos sorprendió a nosotros, le sorprendió al murciano, quien expresó su sorpresa en la posterior rueda de prensa a su partido: "Vi el quinto set. Obviamente era la primera vez que Novak perdía en la primera ronda aquí en este torneo, así que es una gran sorpresa".

"Cada Grand Slam es realmente difícil de superar en cada ronda"

En repetidas ocasiones, Alcaraz ha demostrado su admiración por el último miembro del 'Big Three' que está en activo: "Alguien como Novak quedando fuera en la primera ronda es sorprendente, pero cada Grand Slam es realmente difícil de superar en cada ronda, para cada jugador", explicaba el español.

Alcaraz ha tenido que estar 140 días sin competir para estar en la última cita importante del año y asegura que pasar de rondas en un Grand Slam es muy complicado: "Es realmente duro. Tienes que ganarte la victoria desde la primera pelota hasta la última", comentaba un 'Carlitos' que mañana deberá seguir demostrando que está de vuelta.

Con la derrota de Djokovic, el cuadro se le abre aún más al tenista del Palmar, al que situaban en una hipotética semifinal con Djokovic o Medvedev antes de una hipotética final contra Zverev o Jódar. "Él estaba en mi parte del cuadro, pero era en las semis. Para mí las semis están demasiado lejos, así que solo intento ir ronda a ronda", dijo 'Carlitos'.

Un debut con nervios

A pesar de que firmó una sólida victoria, Alcaraz no quiso esconder los nervios propios de la situación, así lo aseguró tras certificar su pase a segunda ronda: "Había nervios, dudas en mi cabeza, pero estoy orgulloso de cómo los he afrontado".

El siguiente paso al que debe enfrentarse el murciano tiene el nombre y el apellido de Jaime Faria. Un rival al que todavía no se ha medido y con quien buscará seguir recuperando el ritmo para acceder a la siguiente ronda.